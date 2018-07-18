Лодка с более чем сотней мигрантов затонула у Кипра: много погибших

Судно, на борту которого находилось около 150 мигрантов, затонуло у берегов северной части Кипра.

Как пишет турецкое издание "Анадолу", в результате аварии лодки погибли по меньшей мере 19 беженцев.

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103 удалось спасти, однако еще около 25 считаются пропавшими без вести.



В службе береговой охраны Турецкой Республики Северного Кипра сообщили, что всего на борту могло находиться до 150 человек.



Поисково-спасательная операция в районе города Энни Еренкей, у берегов которого произошла авария, продолжается.



Спасенных беженцев доставили на территорию Турции.



Лодка с беженцами затонула у берегов Кипра



В сети появились кадры спасательной операции: видео