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Лодка с более чем сотней мигрантов затонула у Кипра: много погибших

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Лодка с мигрантами затонула у берегов Кипра
Лодка с мигрантами затонула у берегов Кипра / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Судно, на борту которого находилось около 150 мигрантов, затонуло у берегов северной части Кипра.

Как пишет турецкое издание "Анадолу", в результате аварии лодки погибли по меньшей мере 19 беженцев.

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103 удалось спасти, однако еще около 25 считаются пропавшими без вести.

В службе береговой охраны Турецкой Республики Северного Кипра сообщили, что всего на борту могло находиться до 150 человек.

Поисково-спасательная операция в районе города Энни Еренкей, у берегов которого произошла авария, продолжается.

Спасенных беженцев доставили на территорию Турции.

Човен біженці Кіпр
Лодка с беженцами затонула у берегов Кипра

В сети появились кадры спасательной операции: видео

 

Теги: Новости Турции Жертвы беженцы Водный транспорт Кипр
Источник: 24 Канал
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