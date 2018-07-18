Лодка с более чем сотней мигрантов затонула у Кипра: много погибших
Судно, на борту которого находилось около 150 мигрантов, затонуло у берегов северной части Кипра.
Как пишет турецкое издание "Анадолу", в результате аварии лодки погибли по меньшей мере 19 беженцев.
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103 удалось спасти, однако еще около 25 считаются пропавшими без вести.
В службе береговой охраны Турецкой Республики Северного Кипра сообщили, что всего на борту могло находиться до 150 человек.
Поисково-спасательная операция в районе города Энни Еренкей, у берегов которого произошла авария, продолжается.
Спасенных беженцев доставили на территорию Турции.
Лодка с беженцами затонула у берегов Кипра
В сети появились кадры спасательной операции: видео
Источник: 24 Канал
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