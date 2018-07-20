Ізраїль офіційно став єврейською державою

Відповідний закон 19 липня ухвалили в парламенті країни. Згідно з ним, Ізраїль проголошується "національним домом єврейського народу", а Єрусалим – єдиною столицею. Єдиною державною мовою залишається іврит, а статус арабської мови значно послаблюється.

За суперечливий закон проголосували 62 депутати, 55 – виступили проти.

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"Це наша, єврейська держава. Це наша мова, наш гімн і наш прапор. Хай живе держава Ізраїль!", – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Ухвалення закону викликало хвилю обурення серед арабів, які складають 20% населення Ізраїлю. Вони вважають закон расистським і стверджують, що він призведе до "смерті демократії в країні".

Я вважаю, що це дискримінаційний, проблемний та недемократичний закон. Він справді засмучує мене як громадянина цієї держави. Він шкодить нашим прагненням єдності і бажанню жити там, де всі є рівними,

– сказав мешканець Єрусалима Інбар Шифрін.

Зазначимо, що араби неодноразово заявляли, що почуваються в Ізраїлі громадянами другого сорту. Адже зіштовхуються з дискримінацією та мають менше привілей у сферах соцзахисту, освіти та охорони здоров'я.