В Израиле фактически узаконили апартеид

В Израиле приняли скандальный закон про еврейское национальное государство, фактически узаконив апартеид.

По закону, Израиль провозглашается исключительно еврейским государством, и лишь еврейское население имеет право в нём на самоопределение.

Читайте также: "Тревожный феномен": исследователи указывают на рост антисемитизма в интернете

Еврейские поселения на палестинских землях теперь считаются не просто законными, а и "соответствующими национальным интересам", а это значит, что снос палестинских поселков типа бедуинского Хан Аль-Ахмар теперь является даже желаемым с точки зрения национальной политики.

Арабский язык перестает быть официальным наряду с ивритом, а переходит в "специальный статус", дабы им могли пользоваться в документах.

В последний момент перед голосованием правые депутаты из партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху впихнули в закон еще несколько поправок, несмотря на протесты президента и генерального прокурора Израиля.

Поправки касаются законности создания в стране исключительно еврейских общин, а также разрешают судам базировать свои решения на еврейском традиционном праве в случаях, если нет подходящего юридического прецедента.

Хотя, под напором президента Реувена Ривлина, в первую поправку затем внесли изменения и убрали "исключительный характер" еврейских общин, но суть осталась прежней.

Закон привел в ярость арабское население Израиля, которое составляет около 18% от всего населения. Депутаты от арабских партий в Кнессете рвали проект закона в клочья во время голосования.

Новый закон еще больше усугубит проблему отношений израильтян и палестинцев и радикализует последних. В последнее время, на фоне эрозии поддержки палестинцев со стороны арабских государств, Израиль, при активной поддержке США, принимает решения, направленные на закрепление своей власти и экспансию на палестинские земли.

Последним ударом по палестинцам должна стать пресловутая "Сделка века", которую Дональд Трамп якобы подготовил как решение израильско-палестинского вопроса. Правда, что в этой сделке будет – точно неизвестно. Подозреваю, что для самих палестинцев ничего хорошего.

Читайте также: Скандальное заявление Трампа об "агрессивной" Черногории: появилась реакция НАТО