23:47
18 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
25°C 17°C
  • четверг
    24°C 17°C
  • пятница
    22°C 19°C
  • суббота
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, сегодня
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, сегодня
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

"Тревожный феномен": исследователи указывают на рост антисемитизма в интернете

23 Читати новину українською
За 11 лет число антисемитских комментариев в интернете выросло почти в три раза
За 11 лет число антисемитских комментариев в интернете выросло почти в три раза / styler.rbc.ua

Уровень антисемитизма растет, прежде всего, в соцсетях. К такому выводу пришли исследователи Технического университета в Берлине.

Ежедневно в интернете появляются тысячи антисемитских высказываний, передает DW.

Читайте также: Власти Латвии хотят создать портал для проверки новостей на достоверность

По заключению ученых, уровень антисемитизма в интернете за последние годы вырос, как никогда раньше.

Глобальная сеть пронизана высказываниями о ненависти к евреям и Израилю,
– заявила лингвист Моника Шварц-Фризель, представляя результаты исследования "Антисемитизм 2.0 и культура ненависти в сети".

По ее словам, этот "тревожный феномен" развивается, прежде всего, в социальных сетях. Скорость, свободный доступ, глобальный охват и анонимность способствуют "почти безграничному распространению без всяких фильтров антисемитских идей", говорится в заключении лингвистов.

В докладе указано, что антисемитские высказывания были обнаружены в блогах, на исследовательских и справочных порталах, в видеороликах, на сайтах книжных интернет-магазинов, на форумах и в комментариях на страницах уважаемых СМИ.

По данным исследователей, каждый день в сети появляются тысячи новых антисемитских высказываний, в форме текста, изображений и видео. А с 2007 по 2018 годы число антисемитских комментариев в интернете выросло почти в три раза.

Отмечается, что для своего исследования группа ученых с 2014 года провела экспертизу более 300 тысяч текстов, которые курсировали в интернете, в частности, в популярных социальных сетях Twitter и Facebook.

Теги: Новости политики исследования Новости Израиля
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 18 июля: отравление детей в лагере в Донетчине, конкурс в ГБР и проблемы с водой
сегодня, 22:26 Главные новости 18 июля: отравление детей в лагере в Донетчине, конкурс в ГБР и проблемы с водой
92
Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
сегодня, 22:00 Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
Блог Медіа 1551
Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
сегодня, 21:00 Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
Іван Яковина 330
Сделать визу – как утром почистить зубы, – странствующая этно-группа "Фолькнеры"
сегодня, 20:01 Сделать визу – как утром почистить зубы, – странствующая этно-группа "Фолькнеры"
Олена Кук 131
Бой за Азовское море: грозит ли Украине открытие морского фронта?
сегодня, 19:00 Бой за Азовское море: грозит ли Украине открытие морского фронта?
Інна Жолобович 726
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Появились детали авиарейсов лоукостера Ryanair в Украину
 23 марта , 09:56
Новые детали ночного взрыва в Киеве: погибший мог быть военным
 5 мая , 10:43
Генерал российской армии подозревается в убийстве мирных жителей на Донбассе
 6 апреля , 13:17
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук