"Тревожный феномен": исследователи указывают на рост антисемитизма в интернете

Уровень антисемитизма растет, прежде всего, в соцсетях. К такому выводу пришли исследователи Технического университета в Берлине.

Ежедневно в интернете появляются тысячи антисемитских высказываний, передает DW.

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По заключению ученых, уровень антисемитизма в интернете за последние годы вырос, как никогда раньше.

Глобальная сеть пронизана высказываниями о ненависти к евреям и Израилю,

– заявила лингвист Моника Шварц-Фризель, представляя результаты исследования "Антисемитизм 2.0 и культура ненависти в сети".

По ее словам, этот "тревожный феномен" развивается, прежде всего, в социальных сетях. Скорость, свободный доступ, глобальный охват и анонимность способствуют "почти безграничному распространению без всяких фильтров антисемитских идей", говорится в заключении лингвистов.



В докладе указано, что антисемитские высказывания были обнаружены в блогах, на исследовательских и справочных порталах, в видеороликах, на сайтах книжных интернет-магазинов, на форумах и в комментариях на страницах уважаемых СМИ.



По данным исследователей, каждый день в сети появляются тысячи новых антисемитских высказываний, в форме текста, изображений и видео. А с 2007 по 2018 годы число антисемитских комментариев в интернете выросло почти в три раза.



Отмечается, что для своего исследования группа ученых с 2014 года провела экспертизу более 300 тысяч текстов, которые курсировали в интернете, в частности, в популярных социальных сетях Twitter и Facebook.