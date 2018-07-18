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"Тривожний феномен": дослідники вказують на зростання антисемітизму в інтернеті

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За 11 років число антисемітських коментарів в інтернеті зросла майже в три рази
За 11 років число антисемітських коментарів в інтернеті зросла майже в три рази / styler.rbc.ua

Рівень антисемітизму зростає, перш за все, в соцмережах. До такого висновку дійшли дослідники Технічного університету в Берліні.

Щодня в інтернеті з'являються тисячі антисемітських висловлювань, передає DW.

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За висновками вчених, рівень антисемітизму в інтернеті за останні роки виріс, як ніколи раніше.

Глобальна мережа пронизана висловлюваннями про ненависть до євреїв і Ізраїлю,
– заявила лінгвіст Моніка Шварц-Фрізель, представляючи результати дослідження "Антисемітизм 2.0 і культура ненависті в мережі".

За її словами, цей "тривожний феномен" розвивається, перш за все, в соціальних мережах. Швидкість, вільний доступ, глобальне охоплення і анонімність сприяють "майже безмежному поширенню без всяких фільтрів антисемітських ідей", йдеться у висновку лінгвістів.

У доповіді вказано, що антисемітські висловлювання були виявлені в блогах, на дослідницьких і довідкових порталах, у відеороликах, на сайтах книжкових інтернет-магазинів, на форумах і в коментарях на сторінках шанованих ЗМІ.

За даними дослідників, щодня в мережі з'являються тисячі нових антисемітських висловлювань, в формі тексту, зображень та відео. А з 2007 по 2018 роки число антисемітських коментарів в інтернеті зросла майже в три рази.

Зазначається, що для свого дослідження група науковців з 2014 року провела експертизу понад 300 тисяч текстів, що курсували в інтернеті, зокрема, в популярних соціальних мережах Twitter і Facebook.

Теги: Новини політики Новини Ізраїля дослідження
Джерело: 24 Канал
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