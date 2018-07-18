Влада Латвії хоче створити портал для перевірки новин на достовірність

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс заявив, що в країні хочуть створити єдиний портал для перевірки фейкових новин, щоб кожен житель Латвії міг зайти та перевірити достовірність інформації.

Про це інформує Delfi.

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Жителям не слід сліпо вірити всьому про, що вони читають в інтернеті, краще черпати інформацію в офіційно зареєстрованих ЗМІ або держструктурах,

– наголосив очільник МВС Латвії.

На питання, чи відстежується в передвиборний період у країні поширення всіх неправдивих новин, Козловскіс відповів, що влада Литви наразі працює в цьому напрямку та, що вже є створений координуючий механізм.

"Я дуже сподіваюся, що нам вдасться створити єдиний портал, де будь-який житель Латвії зможе з'ясувати достовірність інформації", – підкреслив він.

У виданні зазначають, що останнім часом в латвійському інтернеті поширюється велика кількість хибних новин.

Зокрема, на порталі "redzams.net" була опублікована фейковий новина про те, що 15 липня обвалився торговий парк "Alfa", в результаті чого кілька людей постраждало і сотні загинули. На цьому порталі публікуються і інші помилкові новини, наприклад, про те, що з початком навчального року кожен школяр отримає по 300 євро.

Козловскіс від імені правоохоронних органів пообіцяв зробити все, щоб ідентифікувати і затримати розповсюджувачів цих фейковий новин.