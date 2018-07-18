Власти Латвии хотят создать портал для проверки новостей на достоверность

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что в стране хотят создать единый портал для проверки фейковых новостей, чтобы каждый житель Латвии мог зайти и проверить достоверность информации.

Об этом информирует Delfi.

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Жителям не следует слепо верить всему, что они читают в интернете, лучше черпать информацию в официально зарегистрированных СМИ или госструктурах,

– подчеркнул глава МВД Латвии.

На вопрос, отслеживается ли в предвыборный период в стране распространение всех ложных новостей, Козловскис ответил, что власти Литвы сейчас работают в этом направлении и, что уже создан координирующий механизм.

"Я очень надеюсь, что нам удастся создать единый портал, где любой житель Латвии сможет выяснить достоверность информации", – подчеркнул он.

В издании отмечают, что в последнее время в латвийском интернете распространяется большое количество ложных новостей.

В частности, на портале "redzams.net" была опубликована фейковая новость о том, что 15 июля обрушился торговый парк "Alfa", в результате чего пострадало несколько людей и сотни погибли. На этом портале публикуются и другие ложные новости, например, о том, что с началом учебного года каждый школьник получит по 300 евро.

Козловскис от имени правоохранительных органов пообещал сделать все, чтобы идентифицировать и задержать распространителей этих фейковых новостей.