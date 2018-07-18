23:47
18 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
25°C 17°C
  • четверг
    24°C 17°C
  • пятница
    22°C 19°C
  • суббота
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, сегодня
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, сегодня
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Власти Латвии хотят создать портал для проверки новостей на достоверность

17 Читати новину українською
В Латвии хотят создать портал, который будет проверять достоверность новостей
В Латвии хотят создать портал, который будет проверять достоверность новостей / Фото из открытых источников

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что в стране хотят создать единый портал для проверки фейковых новостей, чтобы каждый житель Латвии мог зайти и проверить достоверность информации.

Об этом информирует Delfi.

Читайте также: "Не распространяйте российскую пропаганду": МИД напомнили ведущим СМИ, что такое "Слава Украине"

Жителям не следует слепо верить всему, что они читают в интернете, лучше черпать информацию в официально зарегистрированных СМИ или госструктурах,
– подчеркнул глава МВД Латвии.

На вопрос, отслеживается ли в предвыборный период в стране распространение всех ложных новостей, Козловскис ответил, что власти Литвы сейчас работают в этом направлении и, что уже создан координирующий механизм.

"Я очень надеюсь, что нам удастся создать единый портал, где любой житель Латвии сможет выяснить достоверность информации", – подчеркнул он.

В издании отмечают, что в последнее время в латвийском интернете распространяется большое количество ложных новостей.

В частности, на портале "redzams.net" была опубликована фейковая новость о том, что 15 июля обрушился торговый парк "Alfa", в результате чего пострадало несколько людей и сотни погибли. На этом портале публикуются и другие ложные новости, например, о том, что с началом учебного года каждый школьник получит по 300 евро.

Козловскис от имени правоохранительных органов пообещал сделать все, чтобы идентифицировать и задержать распространителей этих фейковых новостей.

Теги: журналисты Латвия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 18 июля: отравление детей в лагере в Донетчине, конкурс в ГБР и проблемы с водой
сегодня, 22:26 Главные новости 18 июля: отравление детей в лагере в Донетчине, конкурс в ГБР и проблемы с водой
92
Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
сегодня, 22:00 Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
Блог Медіа 1551
Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
сегодня, 21:00 Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
Іван Яковина 330
Сделать визу – как утром почистить зубы, – странствующая этно-группа "Фолькнеры"
сегодня, 20:01 Сделать визу – как утром почистить зубы, – странствующая этно-группа "Фолькнеры"
Олена Кук 131
Бой за Азовское море: грозит ли Украине открытие морского фронта?
сегодня, 19:00 Бой за Азовское море: грозит ли Украине открытие морского фронта?
Інна Жолобович 726
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Появились детали авиарейсов лоукостера Ryanair в Украину
 23 марта , 09:56
Новые детали ночного взрыва в Киеве: погибший мог быть военным
 5 мая , 10:43
Генерал российской армии подозревается в убийстве мирных жителей на Донбассе
 6 апреля , 13:17
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук