Власти Латвии хотят создать портал для проверки новостей на достоверность
Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что в стране хотят создать единый портал для проверки фейковых новостей, чтобы каждый житель Латвии мог зайти и проверить достоверность информации.
Об этом информирует Delfi.
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Жителям не следует слепо верить всему, что они читают в интернете, лучше черпать информацию в официально зарегистрированных СМИ или госструктурах,
– подчеркнул глава МВД Латвии.
На вопрос, отслеживается ли в предвыборный период в стране распространение всех ложных новостей, Козловскис ответил, что власти Литвы сейчас работают в этом направлении и, что уже создан координирующий механизм.
"Я очень надеюсь, что нам удастся создать единый портал, где любой житель Латвии сможет выяснить достоверность информации", – подчеркнул он.
В издании отмечают, что в последнее время в латвийском интернете распространяется большое количество ложных новостей.
В частности, на портале "redzams.net" была опубликована фейковая новость о том, что 15 июля обрушился торговый парк "Alfa", в результате чего пострадало несколько людей и сотни погибли. На этом портале публикуются и другие ложные новости, например, о том, что с началом учебного года каждый школьник получит по 300 евро.
Козловскис от имени правоохранительных органов пообещал сделать все, чтобы идентифицировать и задержать распространителей этих фейковых новостей.