"Не распространяйте российскую пропаганду": МИД напомнил ведущим СМИ, что такое "Слава Украине"

В Министерстве иностранных дел, обращаясь к таким ведущих мировых изданиям, как ESPN и USA Today, указали, что лозунг "Слава Украине!" является патриотическим, а не ультранационалистическим, как говорится в их материалах.

Соответствующий сообщение появился на официальной Facebook-странице ведомства.

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"Медиа в своих материалах должны использовать только ту информацию, которая заслуживает доверия. Мы хотели бы напомнить каналу "ESPN" и изданию "USA TODAY", что "Слава Украине!" – это патриотический лозунг вроде тех, которые произносятся во многих демократических странах для выражения любви и гордости к своему народу. Оно не имеет никакой связи с ультранационализм. Пожалуйста, не распространяйте российскую пропаганду", – заявили дипломаты.

В качестве примера, ведомство опубликовало скриншоты, на которых американский телеканал ESPN отметил, что фраза "Слава Украине!" – это "лозунг антироссийских националистов, который появился после аннексии Крыма в 2014 году".

ESPN назвал фразу "Слава Украине!" лозунгом антироссийских националистов

А журналисты USA TODAY написали, что "Слава Украине!" – политический лозунг, который появился во время революции 2014 года, и "сейчас его используют ультранационалисты".



USA Today утверждает, что "Слава Украине!" появилось в 2014 году, и "сейчас его используют ультранационалисты".

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира 2018 года бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, где заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!".



После этого ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все же оштрафовала Вукоевича "за неспортивное поведение".