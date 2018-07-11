14:46
11 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 18°C
  • четверг
    28°C 18°C
  • пятница
    24°C 19°C
  • суббота
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
Вєсті Кремля
21:35, 10 июля
Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко
Вєсті.UA
20:45, 10 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Не распространяйте российскую пропаганду": МИД напомнил ведущим СМИ, что такое "Слава Украине"

199 Читати новину українською
В МИД подчеркнули, что лозунг "Слава Украине" не является националистическим
В МИД подчеркнули, что лозунг "Слава Украине" не является националистическим / Соцсети

В Министерстве иностранных дел, обращаясь к таким ведущих мировых изданиям, как ESPN и USA Today, указали, что лозунг "Слава Украине!" является патриотическим, а не ультранационалистическим, как говорится в их материалах.

Соответствующий сообщение появился на официальной Facebook-странице ведомства.

Читайте также: "Слава Украине": откуда появился патриотический лозунг

"Медиа в своих материалах должны использовать только ту информацию, которая заслуживает доверия. Мы хотели бы напомнить каналу "ESPN" и изданию "USA TODAY", что "Слава Украине!" – это патриотический лозунг вроде тех, которые произносятся во многих демократических странах для выражения любви и гордости к своему народу. Оно не имеет никакой связи с ультранационализм. Пожалуйста, не распространяйте российскую пропаганду", – заявили дипломаты.

В качестве примера, ведомство опубликовало скриншоты, на которых американский телеканал ESPN отметил, что фраза "Слава Украине!" – это "лозунг антироссийских националистов, который появился после аннексии Крыма в 2014 году".

ESPN, Слава Україні, скандал, Хорватія, МЗС, ЗМІ

ESPN назвал фразу "Слава Украине!" лозунгом антироссийских националистов

А журналисты USA TODAY написали, что "Слава Украине!" – политический лозунг, который появился во время революции 2014 года, и "сейчас его используют ультранационалисты".

USA Today, МЗС, Слава Україні, пропаганда, скандал, ЗМІ
USA Today утверждает, что "Слава Украине!" появилось в 2014 году, и "сейчас его используют ультранационалисты".

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира 2018 года бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, где заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!".

После этого ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все же оштрафовала Вукоевича "за неспортивное поведение".

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Российская пропаганда СМИ МИД Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
9 июля, 10:00 Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
357
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
На границе Украины на Буковине появились бойцы Нацгвардии
 23 января , 23:02
Савченко рассказала, что свидетели угрожают физической расправой сестре нардепа
 14 мая , 18:13
Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
 20 июня , 19:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук