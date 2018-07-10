"Слава Украине": откуда появился патриотический лозунг

"Слава Украине" – этот лозунг звучит сегодня повсюду: им приветствуются, его выкрикивают на митингах, им поднимают боевой дух ... Поэтому из-за лозунга недавно разгорелся скандал вокруг экс-игроков Киевского "Динамо". Мы решили разобраться – откуда родом лозунг "Слава Украине" и как это выражение вошло в жизнь украинцев.

Экс-игрок киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида, который сейчас играет за сборную Хорватии, после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором звучит "Слава Украине!".

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Впоследствии, в нескольких британских топ-СМИ этот лозунг назвали "националистическим". Посольство Украины в Великобритании разъяснило представителям медиа, что "Слава Украине" – это патриотическое выражение.

Скандал дошел до того, что члена тренерского штаба сборной Хорватии Огнена Вукоевича освободили от должности и отчислили из делегации. Также, Федерация футбола Хорватии (HNS) решила извиниться перед россиянами за его поступок.

Почему лозунг "Слава Украине" считают "националистическим"? Кто впервые его воскликнул и какой смысл этот лозунг нес несколько десятилетий назад?

"Слава Украине": история лозунга – от УНР до современности

УНР. Черные запорожцы. Отряд Черных запорожцев существовал в 1918-1920 годах, то есть во времена Украинской народной республики (УНР) и Украинского государства Павла Скоропадского. Сначала это была конная сотня, потом конный дивизион, а с марта 1919 года –1-й конный полк, носивший имя Черных запорожцев уже официально. Командовал ими сначала сотник Николай Римский-Корсаков, а затем полковник Петр Дяченко.

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Именно в этом отряде и использовали лозунг "Слава Украине! – Казакам Слава!". Об этом говорится в воспоминаниях Петра Дяченко (книга имеет одноименное название "Черные запорожцы").

В сотнях много лошадей расседланы, и все имеют попущенные подпруги. Про конную атаку нечего и думать. Надо вытянуть вражескую пехоту с бугорков, ибо, как подтянут пулеметы, упадут наши лошади. Остался единственный выход – пешая атака: "Москали, прочь! Слава!",

– из книги "Черные запорожцы. Воспоминания командира 1-го конного полка Черных запорожцев Армии УНР".



Петр Дяченко

В приказе генерала армии УНР Михаила Омеляновича-Павленко от 19 апреля 1920 говорится следующее:

Всем частям армии на похвалу, а то благодарность за службу Украины отвечать: "Слава Украине".

Гетманат Скоропадского. Сердюки. Можно найти информацию, что во времена ІІ Гетманата Павла Скоропадского использовали аналогичную фразу "Слава Украине! – Гетману слава!".

В воспоминаниях военного и общественного деятеля Всеволода Петрива говорится следующее:

Речь шла прежде всего про сердюков, которые хорошо маршировали, громко выкрикивали "Слава Украине! – Гетману Слава".

Легия украинских националистов. Лозунг "Слава Украине! – Героям Слава" появилось в организации "Легия украинских националистов" – первой украинской националистической организации, действовавшей в 1925-1929 годах и стала одной из организаций-учредителей Организации Украинских Националистов (ОУН).

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Когда возник вопрос об организационном приветствии, похоже на то, что именно Юрий Артюшенко предложил использовать приветствие черношлычников: "Слава Украине!" – "Казакам слава!". Предложение общество приняло, но с уточнением – отвечать надо было: "Героям слава!", – говорится в воспоминаниях Петра Дяченко.

Лига украинских националистов была первой украинской структурой, которая начала официально употреблять термин "националист". Ко времени создания Легии украинских националистов, в украинском националистическом движении употреблялись термины государственный, национальный и независимый.

Повстанцы Холодного Яра. Колиивщина. Украинский военный и общественный деятель, старшина Армии УНР и писатель Юрий Горлис-Горский в романе "Холодный Яр" указывает на распространение среди повстанцев Холодного Яра (1918-1922 годы) приветствия "Слава Украине! – Украине слава!".

Село має звичайний мирний вигляд, але група парубків, що йшла по вулиці, і співаючи "Серед степу на просторі" – озброєна. У всіх рушниці, у декого шаблі і револьвери, у одного шабля старовинна, оправлена в срібло.



Під'їжджаю до них:



– Добридень хлопці!



– Слава Україні! – відповідає декілька голосів. Це мене трохи змішало. Я не знав, що у холодноярців заведено замість "Здоров" вітатися "Слава Україні", а відповідається – "Україні слава",

– цитата из книги.

Юрий Горлис-Горский

24 сентября 1920 года в Медведевке Черкасской области, где когда-то пылала Колиивщина, состоялось совещание холодноярских атаманов, в котором приняли участие командиры Степной дивизии и главари вооруженных формирований из других регионов.

На этом совещании криворожского атамана Степного-Блакытного (Кость Пестушко) был избран Главным атаманом всех повстанческих отрядов Холодного Яра и окрестностей. Степная дивизия, насчитывавшая от 12 до 18 000 бойцов использовала приветствие "Слава Украине!" – "Украине слава!".

ОУН-УПА. Как видим, лозунг "Слава Украине" появился задолго до создания ОУН. Лозунг утвердили, как официальный на собрании в 1941 году.

Обязательные слова полного приветствия: "Слава Украине – ответ – "Героям слава". Допускается сокращение привета – "Слава" – "Слава".

Агитационная листовка УПА. Художник – Нил Хасевич

Сокращенный вариант также активно использовали и упомянутые выше Черные запорожцы.

Также в ОУН использовали и другой, похожий лозунг: "Слава Украине – Вождю Слава". Вождем называли сначала – Евгения Коновальца, а потом Андрея Мельника.

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Независимость. За время СССР лозунг был строго запрещен на долгие годы. Следующие яркие воспоминания о нем датируются уже 90-ми годами. "Слава Украине" выкрикивали на митингах и демонстрациях.

В этот же период появляется продолжение фразы "Слава нации! Смерть врагам!" и "Украина превыше всего!". Ранее такие фразы никто не использовал. Впервые ними заговорили представители Украинской националистической самообороны (УНСО) – силовое подразделение партии УНА.

Новую жизнь лозунг получил во время двух революций в Украине – его активно использовали во время Оранжевой революции и Революции достоинства. Сейчас его ассоциируют также с войной на Донбассе, а часть "Героям слава" – получила также иной смысл. Ведь мы теперь говорим о героях современности, которые положили свою жизнь за целостность нашего государства.

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Однако, многие относятся к лозунгу с опаской. Ведь как советская, так и российская пропаганда активно связывают освободительное движение Украины с нацизмом или фашизмом. А лозунги пытаются трактовать по-своему.

Лозунг "Слава Украине" прошел непростые времена и через несколько десятилетий распространился на всю страну – объединяя нас всех и чествуя героев прошлых и героев современных.

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