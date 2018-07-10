Слава Україні: як хорвати та українці спровокували скандал на ЧС-2018

Представники хорватського футболу зуміли "залучити" Україну до участі в цьогорічному футбольному чемпіонаті світу, хоч наша збірна там не грає. Хотіли підтримати Україну та "Динамо". Натомість – спровокували міжнародний скандал.

Хорватська збірна обіграла росіян у четвертьфіналі Чемпіонату світу-2018. Після переможного матчу гравець Домагой Віда та член тренерського штабу Огнєн Вукоєвич виклали в Instagram відео, на якому лунає "Слава Україні!". Обидва – екс-гравці київського "Динамо".

Відеозвернення від Вукоєвіча та Віди після перемоги над Росією

Росіяни – образилися, хорвати – вибачалися

Чомусь російські вболівальники, в тому числі і футбольні чиновники, "проковтнути" таке не змогли. Звернулися зі скаргою до ФІФА. Та, в свою чергу – зажадала пояснень від хорватів. Федерація футболу Хорватії (HNS) вирішила не ризикувати і вибачилася перед росіянами, при цьому звільнивши з посади та відрахувавши з делегації Огнєна Вукоєвича.

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А на сайті Федерації опублікували звернення самого Вукоєвіча, де він теж просить вибачення за свій вчинок.

"Я розумію, що ці слова можна тлумачити по-різному. Ось чому я шкодую і прошу вибачення перед російською громадськістю, якщо вони зрозуміли мої заяви таким чином", – йдеться в заяві Вукоєвіча.

Віда натомість отримав попередження від дисциплінарного комітету ФІФА за свою "неспортивну поведінку". Хоча спершу була думка навіть дискваліфікувати його.

Роз'яснення для британців і позиція українських дипломатів

Британські топ-ЗМІ розцінили висловлювання Віди "Слава Україні" як "націоналістичне". Як варіант – роздмухували скандал, домагаючись дискваліфікації Віди, адже саме з Хорватією англійці зустрінуться в півфіналі ЧС-2018. Посольство України у Великій Британії роз’яснило представникам медіа, що "Слава Україні" – це патріотичний вираз.

Ми хотіли б нагадати The Sun та Independent, що "Слава Україні" означає "Glory to Ukraine" – патріотичний вираз на кшталт "Нехай живе Франція", "Нехай живе Королева", "Нехай Польща буде Польщею". Чи ви будете називати тих, хто повторює ці фрази націоналістами і освистувати їх?,

– наголосили дипломати.

А на офіційній сторінці міністра закордонних справ Павла Клімкіна також є відео, яке і спровокувало скандал, та допис: "Завжди вважав, що спорт та політика не мають поєднуватися. Але це відео насправді і є тим, що називається солідарністю. А грали хорвати супер!".

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ФФУ – за Віду

Федерація футболу України мовчати не стала, хоч чимало "зради" в соцмережах крутилося якраз довкола її позиції.

ФФУ офіційно заявила, що "обурена початком цькування гравця національної збірної Хорватії з футболу та колишнього гравця ФК "Динамо" (Київ) Домагоя Віди, яке почалося з Росії після того, як він оприлюднив відеопривітання "Слава Україні!" І направила листи до ФІФА та УЄФА, заступившись за колишнього гравця киян.

У цій ситуації ми займаємо чітку і безкомпромісну позицію: футболіст, який багато років виступав за легендарний український клуб та заслужив шану його вболівальників, має право висловити вдячність та повагу до України та наших уболівальників! Жодні дисциплінарні правила ФІФА не містять норми, яка б забороняла такі дії,

– йдеться в заяві ФФУ.

Вболівальники київського "Динамо" по-своєму підтримали хорватів: на товариському матчі киян проти швейцарського "Люцерна" вивісили банер з написом "Hvala, Domagoj!".

Читачі сайту 24 каналу теж не вбачають у висловлюванні Віди та Вукоєвича ні бажання подражнити росіян, ні недоречностей. З майже 12 тисяч тих, хто взяв участь в опитуванні – 81% назвали вигук "Слава Україні!" гравцями збірної Хорватії на Чемпіонаті світу в Росії підтримкою українців.

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Хорвати і їхній шанс

Українська спільнота в соцмережах назвала вчинок HNS "зрадою" і "плазуванням перед корумпованою ФІФА ". Зокрема, таку думку висловив журналіст Сергій Тихий: "Футбол у них, бач, без політики. А те, що Раша заробляє собі очки на футбольному безумстві світу? Це не "політика"? На таку гидотну ницість нема чого відповідати, вони все уже самі сказали про себе. Але є принцип".

Натомість інший футбольний журналіст, Костянтин Андріюк, зауважив, що в діях хорватів немає нічого підлого чи принизливого. Люди вболівають за свою і передусім свою збірну, і за її подальший успішний виступ на турнірі. У своєму пості він нагадав, що Віда і Вукоєвич записали це відео з власної ініціативи і ніхто не очікував такого результату: "Підключилися кремлівські пропаган..ни, розігнали це так, що дійшло до ФІФА. Ті, аби догодити країні-господарці, почали погрожувати хорватам. А тепер поставте себе на місце хорватських футбольних чиновників. Ваша збірна вперше за 20 років вийшла у півфінал ЧС. Має шанс вийти в фінал. Та навіть має шанс виграти Кубок Світу. І тут...Через власну ініціативу гравця і функціонера вас заганяють в кут. Повірте, якби Хорватія почала гризтися з ФІФА і бикувати проти них, ніякого фіналу і навіть третього місця їм не бачити. Одна команда від ФІФА до арбітрів і хорватів "вбили" би на полі у решті двох матчах. От що би ви вибрали, праведні борці за справедливість?".

Можна мати особисту думку щодо мети висловлювань Віди та Вукоєвича, щодо позиції хорватської Федерації футболу, щодо неупередженості британських медіа. Але геть не виглядає в цій ситуації, що "футбол поза політикою".