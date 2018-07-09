Українські дипломати пояснили британським ЗМІ, що означає "Слава Україні"

У кількох британських топ-ЗМІ гасло "Слава Україні" назвали "націоналістичним". Посольство України у Великій Британії відреагувало на таку позицію медіа.

На сторінці у Twitter посольство роз’яснило, що "Слава Україні" – це патріотичний вираз.

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Ми хотіли б нагадати The Sun та Independent, що "Слава Україні" означає "Glory to Ukraine" – патріотичний вираз на кшталт "Нехай живе Франція", "Нехай живе Королева", "Нехай Польща буде Польщею". Чи ви будете називати тих, хто повторює ці фрази націоналістами і освистувати їх?

– заявили дипломати на сторінці посольства у Twitter.

We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 липня 2018 р.

Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда, який зараз грає за збірну Хорватії, після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунає "Слава Україні!".