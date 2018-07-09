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Українські дипломати пояснили британським ЗМІ, що означає "Слава Україні"

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Футболісти Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда виклали в Instagram відео, на якому лунає "Слава Україні!"
Футболісти Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда виклали в Instagram відео, на якому лунає "Слава Україні!" / Фото із соцмереж

У кількох британських топ-ЗМІ гасло "Слава Україні" назвали "націоналістичним". Посольство України у Великій Британії відреагувало на таку позицію медіа.

На сторінці у Twitter посольство роз’яснило, що "Слава Україні" – це патріотичний вираз.

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Ми хотіли б нагадати The Sun та Independent, що "Слава Україні" означає "Glory to Ukraine" – патріотичний вираз на кшталт "Нехай живе Франція", "Нехай живе Королева", "Нехай Польща буде Польщею". Чи ви будете називати тих, хто повторює ці фрази націоналістами і освистувати їх?
– заявили дипломати на сторінці посольства у Twitter.

Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда, який зараз грає за збірну Хорватії, після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунає "Слава Україні!"

Теги: Новини України Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини політики Великобританія Хорватія
Джерело: 24 Канал
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