Украинские дипломаты объяснили британским СМИ, что означает "Слава Украине"
В нескольких британских топ-СМИ лозунг "Слава Украине" назвали "националистическим". Посольство Украины в Великобритании отреагировало на такую позицию медиа.
На странице в Twitter посольство разъяснило, что "Слава Украине" – это патриотическое выражение.
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Мы хотели бы напомнить The Sun и the Independent, что "Слава Украине" означает "Glory to Ukraine" – патриотическое выражение вроде "Пусть живет Франция", "Да здравствует Королева", "Пусть Польша будет Польшей". Будете ли вы называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?
– заявили дипломаты на странице посольства в Twitter.
Напомним, экс-игроки "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида, который сейчас играет за сборную Хорватии, после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором звучит "Слава Украине!".