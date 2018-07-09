Украинские дипломаты объяснили британским СМИ, что означает "Слава Украине"

В нескольких британских топ-СМИ лозунг "Слава Украине" назвали "националистическим". Посольство Украины в Великобритании отреагировало на такую позицию медиа.

На странице в Twitter посольство разъяснило, что "Слава Украине" – это патриотическое выражение.

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Мы хотели бы напомнить The Sun и the Independent, что "Слава Украине" означает "Glory to Ukraine" – патриотическое выражение вроде "Пусть живет Франция", "Да здравствует Королева", "Пусть Польша будет Польшей". Будете ли вы называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?

– заявили дипломаты на странице посольства в Twitter.

We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 липня 2018 р.

Напомним, экс-игроки "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида, который сейчас играет за сборную Хорватии, после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором звучит "Слава Украине!".