Слава Украине: как хорваты и украинцы спровоцировали скандал на ЧМ-2018

Представители хорватского футбола сумели "подключить" Украину к участию в нынешнем футбольном Чемпионате мира, хотя наша сборная там не играет. Хотели поддержать Украину и "Динамо". Вместо этого – спровоцировали международный скандал.

Хорватская сборная обыграла россиян в четвертьфинале Чемпионата мира-2018. После победного матча игрок Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич выложили в Instagram видео, на котором звучит "Слава Украине!". Оба – экс-игроки киевского "Динамо".

Видеообращение от Вукоевича и Виды после победы над Россией

Россияне обиделись, хорваты – извинялись

Почему-то российские болельщики, в том числе и футбольные чиновники, "проглотить" такое не смогли. Обратились с жалобой в ФИФА. Та, в свою очередь, потребовала объяснений от хорватов. Федерация футбола Хорватии (HNS) решила не рисковать и извинилась перед россиянами, при этом уволив с должности и отсчитав из делегации Огнена Вукоевича.

А на сайте Федерации опубликовали обращение самого Вукоевича, где он тоже просит прощения за свой поступок.

"Я понимаю, что эти слова можно толковать по-разному. Вот почему я сожалею и прошу прощения перед российской общественностью, если они поняли мои заявления таким образом", – говорится в заявлении Вукоевича.

Вида между тем получил предупреждение от дисциплинарного комитета ФИФА за свое "неспортивное поведение". Хотя сначала была мысль даже дисквалифицировать его.

Разъяснение для британцев и позиция украинских дипломатов

Британские топ-СМИ расценили высказывание Веды "Слава Украине" как "националистическое". Как вариант – раздували скандал, добиваясь дисквалификации Виды, так как именно с Хорватией англичане встретятся в полуфинале ЧМ-2018. Посольство Украины в Великобритании разъяснило представителям медиа, что "Слава Украине" – это патриотическое выражение.

Мы хотели бы напомнить The Sun и the Independent, что "Слава Украине" означает "Glory to Ukraine" – патриотическое выражение вроде "Пусть живет Франция", "Да здравствует Королева", "Пусть Польша будет Польшей". Будете ли вы называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?,

– подчеркнули дипломаты.

А на официальной странице министра иностранных дел Павла Климкина также есть видео, которое и спровоцировало скандал, и запись: "Всегда считал, что спорт и политика не должны совмещаться. Но это видео на самом деле и является тем, что называется солидарностью. А играли хорваты супер!".

ФФУ – за Виду

Федерация футбола Украины молчать не стала, хотя много "зрады" в соцсетях крутилось как раз вокруг ее позиции.

ФФУ официально заявила, что "возмущена началом травли игрока национальной сборной Хорватии по футболу и бывшего игрока ФК "Динамо" (Киев) Домагоя Виды, которая началась с России после того, как он обнародовал видеопоздравление "Слава Украине!" И направила письма в ФИФА и УЕФА, вступившись за бывшего игрока киевлян.

В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил почет его болельщиков, имеет право выразить признательность и уважение к Украине и нашим болельщикам! Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия,

– говорится в заявлении ФФУ.

Болельщики киевского "Динамо" по-своему поддержали хорватов: на товарищеском матче киевлян против швейцарского "Люцерна" вывесили баннер с надписью "Hvala, Domagoj!".

Читатели сайта 24 канала тоже не видят в высказывании Виды и Вукоевича ни желания подразнить россиян, ни несуразностей. Из почти 12 тысяч тех, кто принял участие в опросе – 81% назвали возглас "Слава Украине!" игроками сборной Хорватии на Чемпионате мира в России поддержкой украинцев.

Хорваты и их шанс

Украинское сообщество в соцсетях назвало поступок HNS "предательством" и "пресмыкательством перед коррумпированной ФИФА ". В частности, такое мнение выразил журналист Сергей Тихий: "Футбол у них, вишь, без политики. А то, что Раша зарабатывает себе очки на футбольном безумии мира? Это не "политика"? На такую омерзительную низость нечего отвечать, они все уже сами сказали о себе. Но есть принцип".

Между тем другой футбольный журналист Константин Андриюк, заметил, что в действиях хорватов нет ничего подлого или унизительного. Люди болеют за свою и прежде всего свою сборную, и за ее дальнейшее успешное выступление на турнире. В своем посте он напомнил, что Вида и Вукоевич записали это видео по собственной инициативе и никто не ожидал такого результата: "Подключились кремлевские пропаган..ны, разогнали это так, что дошло до ФИФА. Те, чтобы угодить стране-хозяйке, начали угрожать хорватам. А теперь поставьте себя на место хорватских футбольных чиновников. Ваша сборная впервые за 20 лет вышла в полуфинал ЧМ. Имеет шанс выйти в финал. И даже имеет шанс выиграть Кубок Мира. И тут... Из-за собственной инициативы игрока и функционера вас загоняют в угол. Поверьте, если бы Хорватия начала грызться с ФИФА и быковать против них, никакого финала и даже третьего места им не видать. Одна команда от ФИФА до арбитров и хорватов "убили" бы на поле в двух оставшихся матчах. Вот что бы вы выбрали, праведные борцы за справедливость?".

Можно иметь личное мнение относительно цели высказывания Виды и Вукоевича, относительно позиции хорватской Федерации футбола, относительно беспристрастности британских медиа. Но совсем не выглядит в этой ситуации, что "футбол вне политики".