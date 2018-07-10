"Слава Україні": звідки походить патріотичне гасло

"Слава Україні" – це гасло звучить сьогодні повсюди: ним вітаються, його вигукують на мітингах, ним піднімають бойовий дух... Через це гасло нещодавно розгорівся скандал навколо екс-гравців Київського "Динамо". Ми вирішили розібратись – звідки пішло гасло "Слава Україні" та як цей вислів увійшов в життя українців.

Екс-гравці Київського "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда, який зараз грає за збірну Хорватії, після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунає "Слава Україні!".

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Згодом, у кількох британських топ-ЗМІ це гасло назвали "націоналістичним". Посольство України у Великій Британії роз’яснило представникам медіа, що "Слава Україні" – це патріотичний вираз.

Скандал дійшов до того, що члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації. Також, Федерація футболу Хорватії (HNS) вирішила вибачитися перед росіянами за його вчинок.

Чому гасло "Слава Україні" вважають "націоналістичним"? Хто вперше його вигукнув та який сенс це гасло несло кілька десятиліть тому?

"Слава Україні": історія гасла – від УНР до сучасності

УНР. Чорні запорожці. Загін Чорних запорожців існував у 1918-1920 роках, тобто за часів Української народної республіки (УНР) та Української держави Павла Скоропадського. Спочатку це була кінна сотня, потім кінний дивізіон, а з березня 1919 року – 1-й кінний полк, що носив ім'я Чорних запорожців вже офіційно. Командував ними спочатку сотник Микола Римський-Корсаков, а потім полковник Петро Дяченко.

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Саме у цьому загоні й використовували гасло "Слава Україні! – Козакам Слава!". Про це йдеться в спогадах Петра Дяченка (книга має однойменну назву "Чорні запорожці").

У сотнях багато коней розсідлані, а всі мають попущені попруги. Про кінну атаку нема що й думати. Треба витягнути ворожу піхоту з горбків, бо, як підтягнуть кулемети, впадуть наші коні. Залишився єдиний вихід — піша атака: "Москалі, геть! Слава!",

– із книги "Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР".



Петро Дяченко

У наказі генерала армії УНР Михайла Омеляновича-Павленка від 19 квітня 1920 року йдеться про наступне:

Всім частям армії на похвалу, а то подяку за службу Україні відповідати: "Слава Україні".

Гетьманат Скоропадського. Сердюки. Також можна знайти інформацію, що за часів ІІ Гетьманату Павла Скоропадського використовували аналогічну фразу "Слава Україні! – Гетьману слава!".

У спогадах військового та громадського діяча Всеволода Петріва йдеться про наступне:

Йшлося насамперед про сердюків, які добре марширували, голосно вигукували "Слава Україні! – Гетьманові Слава".

Легія українських націоналістів. Гасло "Слава Україні! – Героям Слава" з'явилося в організації "Легія українських націоналістів" – першій українській націоналістичній організації, що діяла у 1925—1929 роках і стала однією з організацій-засновниць Організації Українських Націоналістів (ОУН).

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Коли виникло питання про організаційне вітання, схоже на те, що саме Юрій Артюшенко запропонував використати вітання чорношличників: "Слава Україні!" – "Козакам слава!". Пропозицію товариство прийняло, але з уточненням – відповідати треба було: "Героям слава!", – йдеться в спогадах Петра Дяченка.

Легія Українських Націоналістів була першою українською структурою, що почала офіційно вживати термін "націоналіст". До часу створення Легії Українських Націоналістів, в українському націоналістичному русі вживалися терміни державницький, національний та незалежницький.

Повстанці Холодного Яру. Коліївщина. Український військовий і громадський діяч, старшина Армії УНР та письменник Юрій Горліс-Горський в романі "Холодний Яр" вказує на поширення серед повстанців Холодного Яру (1918—1922 роки) вітання "Слава Україні! – Україні слава!".

Село має звичайний мирний вигляд, але група парубків, що йшла по вулиці, і співаючи "Серед степу на просторі" – озброєна. У всіх рушниці, у декого шаблі і револьвери, у одного шабля старовинна, оправлена в срібло.



Під'їжджаю до них:



– Добридень хлопці!



– Слава Україні! – відповідає декілька голосів. Це мене трохи змішало. Я не знав, що у холодноярців заведено замість "Здоров" вітатися "Слава Україні", а відповідається – "Україні слава",

– цитата із книги.



Юрій Горліс-Горський

24 вересня 1920 року у Медведівці на Черкащині, де колись спалахнула Коліївщина, відбулась нарада холодноярських отаманів, в якій взяли участь командири Степової дивізії та ватажки збройних формувань з інших регіонів.

На цій нараді криворізького отамана Степового-Блакитного (Кость Пестушко) було обрано Головним отаманом усіх повстанських загонів Холодного Яру і околиць. Степова дивізія, яка налічувала від 12 до 18 тисяч бійців використовувала вітання "Слава Україні!" – "Україні слава!".

ОУН-УПА. Як бачимо, гасло "Слава Україні" з'явилось задовго до створення ОУН. Гасло затвердили, як офіційне на зборах у 1941 році.

Обов'язуючі слова повного привіту: "Слава Україні – відповідь – "Героям слава". Допускається скорочення привіту – "Слава" – "Слава".



Агітаційна листівка УПА. Художник – Ніл Хасевич

Скорочений варіант також активно використовували і згадані вище Чорні запорожці.

Також в ОУН використовували й інше, схоже гасло: "Слава Україні – Вождеві Слава". Вождем називали спочатку – Євгена Коновальця, а потім Андрія Мельника.

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Незалежність. За часи СРСР гасло було суворо заборонене на довгі роки. Наступні яскраві згадки про нього датуються вже 90-ми роками. "Слава Україні" вигукували на мітингах і демонстраціях.

В цей же період з'являється продовження фрази "Слава нації! Смерть ворогам!" та "Україна понад усе!". Раніше такі фрази ніхто не використовував. Вперше ними заговорили представники Української націоналістичної самооборони (УНСО) – силовий підрозділ партії УНА.

Нове життя гасло отримало під час двох Революцій в Україні – його активно використовували під час Помаранчевої революції та Революції гідності. Зараз його асоціюють також із війною на Донбасі, а частина "Героям слава" – набула також іншого сенсу. Адже ми тепер говоримо про героїв сучасності, які поклали своє життя за цілісність нашої держави.

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Однак, багато хто ставиться до гасла з пересторогою. Адже як радянська, так і російська пропаганда активно пов'язують визвольний рух України з нацизмом або фашизмом. А гасла намагаються трактувати по-своєму.

Гасло "Слава Україні" пройшло непрості часи і за кілька десятиліть поширилося на всю країну – об'єднуючи нас усіх та вшановуючи героїв минулих та героїв сучасних.

А що для вас означає гасло "Слава Україні"? Висловіть свою думку в нашому опитуванні.