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Израиль официально стал еврейским государством

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Израиль официально стал еврейским государством
Израиль официально стал еврейским государством / tio.by

Соответствующий закон 19 июля приняли в парламенте страны. Согласно ему, Израиль провозглашается "национальным домом еврейского народа", а Иерусалим – единственной столицей. Единственным государственным языком остается иврит, а статус арабского языка значительно ослабляется.

За противоречивый закон проголосовали 62 депутата, 55 – выступили против.

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"Это наше, еврейское государство. Это наш язык, наш гимн и наш флаг. Да здравствует государство Израиль!", – заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Принятие закона вызвало волну возмущения среди арабов, которые составляют 20% населения Израиля. Они считают закон расистским и утверждают, что он приведет к "смерти демократии в стране".

Я считаю, что это дискриминационный, проблемный и недемократический закон. Он действительно огорчает меня как гражданина этого государства. Он вредит нашему стремлению единства и желанию жить там, где все равны,
– сказал житель Иерусалима Инбар Шифрин.

Отметим, что арабы неоднократно заявляли, что чувствуют себя в Израиле гражданами второго сорта. Ведь сталкиваются с дискриминацией и имеют меньше привилегий в сферах соцзащиты, образования и здравоохранения.

Теги: Новости политики Законопроект евреи Новости Израиля
Источник: 24 канал
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