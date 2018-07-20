Израиль официально стал еврейским государством
Соответствующий закон 19 июля приняли в парламенте страны. Согласно ему, Израиль провозглашается "национальным домом еврейского народа", а Иерусалим – единственной столицей. Единственным государственным языком остается иврит, а статус арабского языка значительно ослабляется.
За противоречивый закон проголосовали 62 депутата, 55 – выступили против.
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"Это наше, еврейское государство. Это наш язык, наш гимн и наш флаг. Да здравствует государство Израиль!", – заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Принятие закона вызвало волну возмущения среди арабов, которые составляют 20% населения Израиля. Они считают закон расистским и утверждают, что он приведет к "смерти демократии в стране".
Я считаю, что это дискриминационный, проблемный и недемократический закон. Он действительно огорчает меня как гражданина этого государства. Он вредит нашему стремлению единства и желанию жить там, где все равны,
– сказал житель Иерусалима Инбар Шифрин.
Отметим, что арабы неоднократно заявляли, что чувствуют себя в Израиле гражданами второго сорта. Ведь сталкиваются с дискриминацией и имеют меньше привилегий в сферах соцзащиты, образования и здравоохранения.
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