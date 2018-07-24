"Фашистская страна": Эрдоган выступил со скандальными обвинениями в сторону Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал новый израильский закон о национальном государстве "легитимизирующим угнетение" и "показывающим Израиль фашистской и расистской страной".

Об этом сообщает Jerusalem Post.

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"Израиль показал себя, как государство террора в атаках на палестинцев. Адольф Гитлер появился снова, теперь в израильской власти", – заявил Эрдоган.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху жестко отреагировал на слова турецкого президента, заявив, что считает слова турецкого президента комплиментом.

Эрдоган уничтожал сирийцев и курдов, а также заключил десятки тысяч его сограждан. Правда в том, что атака "великого демократа" Эрдогана на закон о национальном государстве является самым большим комплиментом. Турция под Эрдоганом превратилась в страну темной диктатуры, тогда как Израиль придерживается равных прав для всех жителей,

– возмутился премьер-министр Израиля.

Turkey, under Erdogan’s rule, is becoming a dark dictatorship whereas Israel scrupulously maintains equal rights for all its citizens, both before and after introducing this law. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 24 июля 2018 г.

Напомним, 19 июля в парламенте страны приняли закон, согласно которому Израиль провозглашается "национальным домом еврейского народа", а Иерусалим – единственной столицей. Единственным государственным языком остается иврит, а статус арабского языка значительно ослабляется.