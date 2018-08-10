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Какова истинная причина введения США новых санкций против России

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Трамп готовится к следующим переговорам с Путиным?
Трамп готовится к следующим переговорам с Путиным? / 24 Канал

Путин будет искать возможности для смягчения санкций, введенных США против России. Но предпосылок и оснований для этого нет. Напротив, заявления США об усилении свидетельствуют о готовности Вашингтона жестче противодействовать России.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Василий Мокан.

Более подробно о противостоянии США и России в материале: Последовательно и жестко: как США бьют по России

По мнению политолога, тема полного снятия или смягчений антироссийских санкций, очевидно, обсуждалась во время встречи Трампа и Путина в Хельсинки. Но на данном этапе это невозможно, ввиду отсутствия каких-либо шагов со стороны России.

США бьют точечно, понимая, что окружение Путина имеет на него влияние, хотя не имеет возможности принимать решения. Поэтому в Белом доме инициировали двусторонние встречи Трампа и Путина, так как знают, что в России решения принимает только президент. На данном этапе все разговоры об усилении санкций и других действиях США в отношении России надо рассматривать в контексте подготовки следующей встречи Трампа и Путина, где и будут приниматься решения и нарабатываться конкретные договоренности,
– убежден Василий Мокан.

В то же время эксперт отмечает: антироссийские санкции не могут рассматриваться отдельно от Украины, Сирии, санкций против Ирана, которые США возобновляют. В Иране Россия, как известно, играет активную роль.

"Санкции влияют, хотя и не являются самодостаточным инструментом. Это дополнительный метод давления, который сам по себе не решает геополитических проблем. И в Украине в частности. Но эффект есть, так как исключает технологическое и военное сотрудничество РФ с Западом. И это не может нравиться Путину и его окружению. Особенно, когда экономисты говорят, что запас прочности исчерпывается", – подчеркивает Мокан.

Однако, по его словам, Кремль продолжит усилия по поиску путей смягчения санкций. Но предпосылок и оснований для этого нет.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые будут касаться пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа дают Москве сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.

8 августа пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт заявила, что США объявляют о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Они вступят в силу ориентировочно 22 августа. Причина – "использование правительством России химического или биологического оружия против собственных граждан".

В апреле 2018 года Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных компаний. В перечне олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. За несколько дней российские олигархи потеряли около 12 миллиардов долларов.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Санкции Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 канал
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