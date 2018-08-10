Песков озвучил позицию Путина относительно новых санкций США

Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Совета безопасности России, обсудив с ними новые санкции Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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Отмечается, что в заседании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Обсуждалась также тема новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Отмечалась полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права,

– заметил Песков.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые коснутся пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы из Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа Москве дают сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.



8 августа пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что США объявляют о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Они вступят в силу ориентировочно 22 августа. Причина – "использование правительством России химического или биологического оружия против собственных граждан".



Впоследствии премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что усиление санкций США Россия будет расценивать, как объявление экономической войны.