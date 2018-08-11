Майк Помпео провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым

Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Помпео выразил желание наладить отношения между странами, а министр иностранных дел России заявил о категорическом неприятии введения санкций против России из-за отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.

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В ходе телефонного разговора Майк Помпео выразил желание наладить отношения между двумя странами.

Также дипломаты обсудили вопросы новых санкций США в отношении России из-за отравления Сергея Скрипаля, ситуацию в Сирии и другие темы которые рассматривались во время встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля.

Сайт МИД России сообщает, что разговор был инициирован американской стороной.

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому "делу Скрипаля". Сергей Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни одна другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни одного факта подкрепления таких утверждений ", – говорится в сообщении.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые будут касаться пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа дают Москве сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.

8 августа пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт заявила, что США объявляют о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Они вступят в силу ориентировочно 22 августа. Причина - "использование правительством России химического или биологического оружия против собственных граждан".

Впоследствии премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ужесточение санкций США Россия расценивать, как объявление экономической войны.