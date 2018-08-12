Помпео и Фриланд поговорили об Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. В частности, во время разговора стороны обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

"Госсекретарь Майкл Помпео разговаривал сегодня с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Они обсудили спор между Саудовской Аравией и Канадой относительно призыва Канады к увольнению активистов. Секретарь также обсудил Иран и Украину", – говорится в сообщении.

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Напомним, 8 августа Майк Помпео также провел разговор с Президентом Украины Петром Порошенко, во время которого стороны обсудили деоккупацию Крыма, освобождение политзаключенных, "Северный поток-2" и сохранение санкций против России.