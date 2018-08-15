Путін і Меркель можуть об'єднатися проти політики Трампа

Є сукупність економічних і геополітичних питань, які обговорюватимуться Меркель і Путіним на черговій зустрічі. В першу чергу, вироблення спільних рішень щодо США через протекціонізм Трампа в торгівлі. І будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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За словами експерта, Росія і Німеччина в питанні протидії американському протекціонізму Трампа – союзники. Політика Трампа з укріплення долара, зауважує Вігірінський, призводить до втрати позицій валют інших країн, в тому числі, Німеччини і Росії. Тому Меркель і Путін можуть обговорити можливість введення дзеркальних заходів щодо США.

Крім того, наголошує політолог, для Європи і Росії є одне спільне геополітичне питання – будівництво газопроводу "Північний потік-2".

"Північний потік-2" для Берліна і Москви важливий не тільки з точки зору енергетики, але й економіки. В ньому зацікавлені Німеччина, Австрія, Франція, Нідерланди. А політика Трампа, який проти будівництва, може призвести до того, що проект не буде реалізований. І втратить не тільки Росія. Постраждають європейські компанії, які є бюджетоутворюючими для ЄС, через загрозу американських санкцій. Зокрема, Royal Dutch Shell (англо-голландська), французькі Total і Engie. І, вочевидь, Меркель і Путін говоритимуть про це", – наголошує Андрій Вігірінський.

Водночас, на переконання політолога, зустріч Меркель і Путіна не свідчить про створення глобального стратегічного союзу Німеччини і Росії.

Між Меркель і Путіним склався ситуативний союз, щоб вирішити моментні проблеми. Між Німеччиною і РФ велика різниця в питанні ідеології, цінностей і демократії. ЄС заснований на базисах вільної торгівлі, єдиного громадянства, відсутності кордонів, забезпечення політичних прав. В цих питаннях союзником США є ЄС. А Росія начебто будує демократію тоталітарного типу. Європейці не зрозуміють, якщо в них зміниться стратегічний союзник,

– вважає Вігірінський.

Нагадаємо, 13 серпня офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме Путіна в урядовій резиденції Мезеберг. Прес-секретар Путіна Пєсков підтвердив цю інформацію.

Що таке "Північний потік-2"?

Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.