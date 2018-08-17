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Меркель призналась, чего ожидает от предстоящей встречи с Путиным

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Меркель призналась, чего ожидает от предстоящей встречи с Путиным
Меркель призналась, чего ожидает от предстоящей встречи с Путиным / Фото из открытых источников

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что не ожидает конкретных результатов от встречи с резидентом России Владимиром Путиным, которая состоится 18 августа.

Об этом пишет The morung express.

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"Это рабочая встреча, от которой не ожидается конкретных результатов, но количество проблем, которые беспокоят нас от Украины и Сирии к вопросу экономического сотрудничества – настолько большое, что вполне оправданно находиться в постоянном диалоге", – пояснила Меркель.

Во время пресс-конференции с черногорским премьер-министром Душко Марковичем в Берлине, Меркель также заявила, что четырехсторонняя встреча Германии, России, Турции и Франции по Сирии может иметь смысл.

Напомним, 13 августа официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг.

Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Владимир Путин Ангела Меркель Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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