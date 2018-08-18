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Встреча Меркель с Путиным: О чем будут говорить политики

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Встреча Путина и Меркель
Встреча Путина и Меркель / 24smi.org

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о желании обсудить с президентом России Владимиром Путиным размещение миссии ООН на Донбассе и констатировала отсутствие там стабильного перемирия.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Мы должны работать над тем, чтобы найти решение. Это касается, во-первых, вопроса Украины. Над этим уже довольно долго работаем. Основа есть и остается – это Минские договоренности. Хотя нужно констатировать, что у нас пока нет стабильного перемирия,
– заявила Канцлер.

Она также выразила надежду, что до 1 сентября будет организовано новое перемирие.

"Я надеюсь, что сейчас, к началу нового учебного года, будет возможным новое перемирие. И сегодня поговорим и об учреждении миссии ООН, которая смогла бы играть свою роль в мирном процессе. Германия готова нести ответственность за это", – подчеркнула она .

Напомним, 13 августа официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг.

Теги: Новости политики Владимир Путин Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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