У Путіна розповіли, якими були переговори з Меркель

Переговори президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель були "корисними і грунтовними", про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє ТАСС.

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"Переговори були тривалими... це була дуже грунтовна і детальна розмова", – наголосив прес-секретар Путіна.

За словами Пєскова, політики обмінялися думками щодо ситуації в Україні та виявили співчуття через те, що існує тотальне пробуксовування процесу щодо імплементації мінських домовленостей.

Висловлювалася стурбованість у зв'язку з неясними перспективами продовження терміну дії закону про особливий статус Донбасу, що є досить важливим елементом мінських домовленостей,

– зазначив Пєсков.

Також він додав, що Путін і Меркель також "говорили про перспективи продовження газового транзиту через територію України". За словами прес-секратаря, лідери РФ і ФРН "не вважають вважають правильним спроби політизувати проект "Північний потік - 2". Окрім цього, він зазначив, що піднімалася тема можливих санкцій проти компаній, що беруть участь в реалізації "Північного потоку-2".

Було підкреслено виключно комерційний характер і конкурентну перевагу цього проекту. І Путін, і Меркель зійшлися у тому, що абсолютно неправильно якимось чином політизувати цей проект,

– сказав прес-секретар президента РФ.

"Є розуміння, що цей проект абсолютно комерційний... Тому необхідно вжити заходів, щоб захистити його від можливих неконкурентних і незаконних нападок з боку третіх держав, щоб в кінцевому підсумку вийти на завершення цього проекту, який... відповідає інтересам усіх", – ствердив Пєсков.

Також він пояснив, що з приводу спільного реагування на санкції США під час переговорів "не було мети досягти якихось домовленостей, – тим більше важко сказати, які це можуть бути домовленості".

Щодо того, якими способами можна захистити проект від санкцій США, Пєсков дав таку відповіть: "Різними".

Сторони обмінялися розумінням того, що проект має бути завершений,

– підкреслив речник Путіна.

Нагадаємо, перед зустріччю канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про бажання обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним розміщення місії ООН на Донбасі і констатувала відсутність там стабільного перемир'я.