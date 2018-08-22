Как Трамп отреагировал на решение своего адвоката заключить сделку со следствием

Президент США Дональд Трамп негативно высказался о своем бывшем адвокате Майкле Коэне.

Об этом президент написал в Twitter.

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Ранее отмечалось, что бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заключил сделку со следствием, признав себя виновным в банковском мошенничестве и уклонении от налогов.

Трамп заявил, что не советует обращаться к нему как к специалисту.

"Если кто-то ищет хорошего юриста, я настоятельно рекомендую не нанимать Майкла Коэна", – написал президент США.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

Напомним, Трамп также выразил свое соболезнование бывшему председателю своей избирательной кампании, политтехнологу Полу Манафорту в связи с решением суда от 21 августа. Его признали виновным в 8 из 18 пунктов обвинения.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурором Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа.