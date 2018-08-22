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Усі президентські шахраї: як справа Пола Манафорта характеризує Дональда Трампа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / real-vin.com

21 серпня політтехнолога Пола Манафорта визнали винним щодо восьми з 18 пунктів звинувачення, пов'язаних із податковим законодавством США, а екс-адвокат президета Штатів Майкл Коен під присягою заявив, що пішов на злочин за дорученням чинного американського лідера.

У авторитетній газеті New York Times вийшов матеріал "Усі президентські шахраї", передає ВВС.

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"Лише абсолютний мрійник – тобто президент Трамп і його фанатики – можуть продовжувати говорити про те, що розслідування іноземного втручання в американські вибори, яке вже призвело до десятків обвинувальних висновків і декількох визнань провини, є "фейком", "махінацією" чи "сфальсифікованим полюванням на відьом", – пише New York Times.

Вони зазначають, що Трамп з самого початку намагався "дискредитувати" роботу спецпрокурора Роберта Мюллера, а також наголошував, що сам він не зробив нічого поганого.

"Як характеризує Трампа те, що він обрав для керування своєю кампанією людину на кшталт Манафорта, якого він навіть у вівторок (21 серпня – "24".) називав "хорошою людиною". Це свідчить про те, що Трамп є послідовним. Він послідовно сповнений презирства до чесності та етики, тому що всю свою кар'єру оточував себе слабкими людьми, якщо не злочинцями", – пише New York Times.

Видання нагадує, що спецпрокурор Мюллер веде розслідування лише 15 місяців і за цей час вже висунув обвинувачення десяткам людей.

Хто такий Пол Манафорт?

Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа.
Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Теги: Новини політики Пол Манафорт Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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