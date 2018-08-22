20:26
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
23°C 14°C
  • четверг
    23°C 11°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. "Антипотопный" Кличко. Вкусности от Ляшко
Вєсті.UA
20:20, сегодня
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Все президентские мошенники: как дело Пола Манафорта характеризует Дональда Трампа

40 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / real-vin.com

21 августа политтехнолога Пола Манафорта признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения, связанных с налоговым законодательством США, а экс-адвокат президента Штатов Майкл Коэн под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению действующего американского лидера.

В авторитетной газете New York Times вышел материал "Все президентские мошенники", передает ВВС.

Читайте также: Все очень серьезно: по Трампу нанесли двойной удар

"Только абсолютный мечтатель – то есть президент Трамп и его фанатики – могут продолжать говорить о том, что расследование иностранного вмешательства в американские выборы, которое уже привело к десяткам обвинительных заключений и нескольким признаниям вины, является "фейком", "махинацией" или "сфальсифицированной охотой на ведьм", пишет New York Times.

Они отмечают, что Трамп с самого начала пытался "дискредитировать" работу спецпрокурора Роберта Мюллера, а также подчеркивал, что сам он не сделал ничего плохого.

"Как характеризует Трампа то, что он выбрал для управления своей кампанией человека вроде Манафорта, которого он даже во вторник (21 августа – "24".) называл "хорошим человеком". Это свидетельствует о том, что Трамп является последовательным. Он последовательно полон презрения к честности и этике, потому что всю свою карьеру окружал себя слабыми людьми, если не преступниками", – пишет New York Times.

Издание напоминает, что спецпрокурор Мюллер ведет расследование 15 месяцев и за это время уже выдвинул обвинения десяткам людей.

Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Пол Манафорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
сегодня, 19:03 ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
Путешествия по Украине: невероятные места Луганщины, о которых Вы не знали
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: невероятные места Луганщины, о которых Вы не знали
Андрій Шляхтін
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 11:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
сегодня, 17:02 США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
Блог Соцмережі
Все очень серьезно: по Трампу нанесли двойной удар
сегодня, 16:33 Все очень серьезно: по Трампу нанесли двойной удар
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
 29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина
 26 июня 2015 , 16:44
Это однозначно лето Порошенко, – немецкое издание
 27 июня 2017 , 13:54
Александр Григорович уволен с должности и.о. председателя ГПЗКУ из-за скандала с подпольным казино
 20 апреля 2017 , 12:37
Минобороны США потратили 34 миллиона долларов на улучшение двух запасных самолетов Трампа
 17 августа , 10:26
В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов
 29 июля , 17:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук