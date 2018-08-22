Все президентские мошенники: как дело Пола Манафорта характеризует Дональда Трампа

21 августа политтехнолога Пола Манафорта признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения, связанных с налоговым законодательством США, а экс-адвокат президента Штатов Майкл Коэн под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению действующего американского лидера.

В авторитетной газете New York Times вышел материал "Все президентские мошенники", передает ВВС.

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"Только абсолютный мечтатель – то есть президент Трамп и его фанатики – могут продолжать говорить о том, что расследование иностранного вмешательства в американские выборы, которое уже привело к десяткам обвинительных заключений и нескольким признаниям вины, является "фейком", "махинацией" или "сфальсифицированной охотой на ведьм", пишет New York Times.

Они отмечают, что Трамп с самого начала пытался "дискредитировать" работу спецпрокурора Роберта Мюллера, а также подчеркивал, что сам он не сделал ничего плохого.

"Как характеризует Трампа то, что он выбрал для управления своей кампанией человека вроде Манафорта, которого он даже во вторник (21 августа – "24".) называл "хорошим человеком". Это свидетельствует о том, что Трамп является последовательным. Он последовательно полон презрения к честности и этике, потому что всю свою карьеру окружал себя слабыми людьми, если не преступниками", – пишет New York Times.

Издание напоминает, что спецпрокурор Мюллер ведет расследование 15 месяцев и за это время уже выдвинул обвинения десяткам людей.

Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.