15 серпня наші підрозділи перейшли у контрнаступ і просунулися вглиб на 2 кілометри, зайнявши батальйонний район оборони противника.

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Як починався прорив на півночі Харківщини

Відомо, що прорив українських сил відбувався попри перевагу ворога у співвідношенні 2,5 до 1.

Окрім просування, воїнам вдалося завдати окупантам великих втрат. Вони "позбулися" приблизно трьох сотень військових. Значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

У Третій окремій штурмовій бригаді показали еклюзивні кадри з екшн-камер бійців 1-го механізованого та штурмового батальйонів.

"Так починався наступ Третьої штурмової бригади", – йдеться у дописі захисників.

На кадрах видно, як піхота нищить ворожі бліндажі. Вогневими накатами рветься до окопної лінії противника. Противник чинить шалений опір і намагається оточити штурмові групи.

Як відбувався прорив ЗСУ на півночі Харківщини: дивіться відео

До слова, росіяни постійно намагаються повернути втрачені на Харківщині позиції та кидають туди все більше нових ресурсів.