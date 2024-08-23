22 серпня Третя штурмова заінтригувала українців, виклавши фото з написом "Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі". А увечері того ж дня офіційно визнали, що наступають.

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Успіхи Третьої штурмової на Харківщині

Станом на зараз ми просунулися вглиб на два кілометри, повністю знищили особовий склад противника в смузі їхнього батальйонного району оборони і, власне, зайняли батальйонний район оборони противника. Наступальні дії проводилися протягом трьох діб, зараз тривають стабілізаційні дії,

– розповів Дмитро Кухарчук.

За його словами, війни виграються не в обороні, а тільки в наступі. Тож Третя штурмова "ставить собі за мету не програти в цій війні, ставить собі за мету наступати, щоб відвоювати землі".

Окупанти з 20 армії тиснули на бійців усе літо, намагаючися знищити позиції бригади та зайняти її райони оборони. Наступальна операція 3 ОШБр дала можливість збити наступальний потенціал росіян.

"За три дні було знищено, повністю ліквідовано близько трьох сотень одиниць особового складу противника, велику кількість бронетехніки, артилерійських систем. Але найголовніше: це дало можливість збити їхній наступальний потенціал", – підсумував Кухарчук.