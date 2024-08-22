Бійці із третьої штурмової змогли просунутись у Харківській області на 2 кілометри. Крім цього, там зазначили, що вони наступали на ворога, який переважав.

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Росіяни переважають

У бригаді пояснили, що співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Головною ціллю операції було зменшити наступальний потенціал 20 армії Росії. Задачу вдалося виконати.

Крім цього, росіяни втратили приблизно три сотні військових та значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки,

– наголосив командир бригади.

Водночас, за його словами, героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу – штурмовики.

Завдяки діям наших бійців, вдалося відвести удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

Росіяни намагаються повернути втрачені позиції, проте наші військові контролюють ситуацію.