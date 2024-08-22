У Третій штурмовій розповіли про просування у Харківській області. Там зазначають, що бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кілометри.

Дивіться також Українські FPV-дрони виявились серйозною загрозою для російських вертольотів, – Defence Express

Ворог зазнав суттєвих втрат

Водночас співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Крім цього, росіяни мають підтримку.

Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії Росії. На дану хвилину цю задачу виконано,

– сказав командир бригади полковник Андрій Білецький.

За чотири дні росіяни зазнали суттєвих втрат. Зокрема, російське військо не дорахується трьохсот осіб, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

Командир також відзначив, що унікальність операції полягала в тому, що наші захисники наступали на ворога, що переважає, і перемогли.

Зокрема, успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки.

Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу – штурмовики,

– наголосив він.

Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

Росіяни не полишають спроб повернути території, проте наші бійці тримають ситуацію під контролем.