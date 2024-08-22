В Третьей штурмовой рассказали о продвижении в Харьковской области. Там отмечают, что бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на 2 километра.

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Враг понес существенные потери

В то же время соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага. Кроме этого, россияне имеют поддержку.

Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии России. На данную минуту эта задача выполнена,

– сказал командир бригады полковник Андрей Билецкий.

За четыре дня россияне понесли существенные потери. В частности, российское войско не досчитается трехсот человек, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

Командир также отметил, что уникальность операции заключалась в том, что наши защитники наступали на врага, превосходящего, и победили.

В частности, успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки.

Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь – штурмовики,

– подчеркнул он.

Штурмовые действия отвели удар врага с направления Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

Россияне не оставляют попыток вернуть территории, однако наши бойцы держат ситуацию под контролем.