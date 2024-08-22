Президент України доручив Кабінету Міністрів затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. За його словами, це – документи, які відображають всі сфери взаємодії держави і ветерана.

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Ветерани – провідники змін

Зеленський переконаний, що потрібно, щоб ветерани, які бачать себе провідниками змін, дійсно могли стати одним з найнадійніших джерел сили для України після цієї війни.

Від початкових кроків повернення воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави,

– зазначив український лідер.

Зеленський також попросив захисників і захисниць бути активними, енергійними, щоб українська ветеранська спільнота зміцнювала подальший розвиток України.