Якщо ЗСУ будуть на території Курщини тривалий час, то МОН у вересні-жовтні розробить план щодо забезпечення освіти для дітей Курщини. На цьому під час брифінгу 22 серпня наголосив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький.

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Дітей з Курської області в Україну не вивозитимуть

Винницький нагадав, що міжнародне гуманітарне право не дозволяє переміщення неповнолітніх громадян через кордон в умовах окупації або військових дій.

Ми дуже сильно засуджуємо нашого ворога, який переміщує дітей українських громадян на територію Російської Федерації. Ми вважаємо це фундаментальним порушенням людських прав. Тому однозначно не йдеться про будь-яке переміщення дітей із Курської області на територію України,

– зазначив він.

Він додав, що якщо ситуація триватиме далі так, як вона розвивається зараз, то наприкінці вересня чи на початку жовтня МОН доведеться складати план того, як Україна буде забезпечувати освіту на тих територіях неповнолітнім дітям.

Винницький зазначив, що в Міносвіти також озвучували ідею приєднання сільськогосподарського технікуму в Суджі до Сумського національного аграрного університету, проте жодних дій для цього поки що не робилося.

Є сільськогосподарський технікум у Суджі. І курсує ідея про те, щоб приєднати його до Сумського національного аграрного університету. Така ідея озвучена була в міністерстві досі. Рухів у цей бік у нас поки що немає,

– розповів заступник міністра.