Нагадаємо, що за інформацією The Independent, в полон на Курщині потравило близько 2000 росіян. Відомо, що російські військовополонені отримують в Україні усе необхідне: від триразового харчування до одягу.

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В яких умовах утримують російські полонені

Кожен російський полонений має власне спальне місце, що включає матрац, постіль, подушку та ковдру. Їм також надаються предмети першої потреби, такі як зубна паста, щітка, шампунь і мило. Раз на тиждень полонені відвідують баню.

З військовополоненими Росії постійно контактують представники міжнародних організацій, зокрема Червоний Хрест та ООН. До них також приїжджає уповноважена з прав людини тієї області, де утримують полонених.

Якщо російському військовому потрібна медична допомога, її надають в місцевих лікарнях, після чого повертаються до місць утримання з відповідними медичними виписками.

Полонені, з якими спілкувалися журналісти, сподіваються на якнайшвидший обмін та завершення війни з Україною.