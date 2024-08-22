Бойцы из третьей штурмовой смогли продвинуться в Харьковской области на 2 километра. Кроме этого, там отметили, что они наступали на врага, который преобладал.

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Россияне преобладают

В бригаде объяснили, что соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага. Главной целью операции было уменьшить наступательный потенциал 20 армии России. Задачу удалось выполнить.

Кроме этого, россияне потеряли примерно три сотни военных и значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки,

– подчеркнул командир бригады.

В то же время, по его словам, героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь – штурмовики.

Благодаря действиям наших бойцов, удалось отвести удар врага с направления Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

Россияне пытаются вернуть утраченные позиции, однако наши военные контролируют ситуацию.