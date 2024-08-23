22 августа Третья штурмовая заинтриговала украинцев, выложив фото с надписью "Где-то на Харьковщине. Первые кадры из наступления в полном разгаре". А вечером того же дня официально признали, что наступают.

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Успехи Третьей штурмовой на Харьковщине

По состоянию на сейчас мы продвинулись вглубь на два километра, полностью уничтожили личный состав противника в полосе их батальонного района обороны и, собственно, заняли батальонный район обороны противника. Наступательные действия проводились в течение трех суток, сейчас продолжаются стабилизационные действия,

– рассказал Дмитрий Кухарчук.

По его словам, войны выигрываются не в обороне, а только в наступлении. Поэтому Третья штурмовая "ставит своей целью не проиграть в этой войне, ставит своей целью наступать, чтобы отвоевать земли".

Оккупанты из 20 армии давили на бойцов все лето, пытаясь уничтожить позиции бригады и занять ее районы обороны. Наступательная операция 3 ОШБр дала возможность сбить наступательный потенциал россиян.

"За три дня было уничтожено, полностью ликвидировано около трех сотен единиц личного состава противника, большое количество бронетехники, артиллерийских систем. Но самое главное: это дало возможность сбить их наступательный потенциал", – подытожил Кухарчук.