Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан в оперативному зведенні для 24 Каналу зазначив, що бити по переправах та ворожих колонах на Курщині найкраще з допомогою авіації.

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Як українські пілоти бомблять мости на Курщині

Світан зауважив, що Сили оборони розпочали операцію на Курщині з придушення системи ППО ворога. Тож наші льотчики можуть заходити й працювати на цій території. Авіабомби GBU-39 та GBU-62 використовують, зокрема, для знищення російських переправ. Вони є доволі високоточною зброєю.

Також, за його словами, ці авіабомби використовують для ударів по розташуванню росіян, які опинилися у такому собі оперативному "котлі", адже українські військові притиснули їх до річки Сейм. А там перебуває ще близько 1 500 окупантів.

У принципі знищити росіян з допомогою авіаційних бомб – це, так би мовити, цимус виконання бойового завдання,

– наголосив льотчик-інструктор.

Саме так, зазначив він, із літаків потрібно закидати противника авіабомбами, а потім уже наземні підрозділи мають виконувати завдання в режимі зачищення.

Нищівні удари по колонах росіян на Курщині

Полковник запасу припускає, що знищення черговою російської колони у Курській області є роботою авіації або артилерії. Оскільки нашої артилерії там небагато, оптимальним варіантом усе ж є удар з допомогою авіації.

Вони не встигають ніяк відреагувати, коли заходять літаки,

– зауважив Світан.

Адже, наголосив він, під час атаки швидкість у літака становить від 600 до 900 кілометрів за годину. Це надто велика швидкість, аби загарбники встигли відреагувати, тому від колони нічого не залишається.

Наразі, додав він, російські військові намагаються втікати колонами, але врешті-решт робитимуть це пішки. Загалом там треба пройти кількадесят кілометрів, після чого ще доведеться перепливати Сейм.