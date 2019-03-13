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      У Вашингтоні оголосили другий вирок Манафорту

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      Пола Манафорта засудили до 7,5 років в'язниці
      Пола Манафорта засудили до 7,5 років в'язниці / Getty Images

      Колишньому раднику Віктора Януковича і екс-очільнику передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа оголосили другий вирок. Його засудили до 3,5 років в'язниці за звинуваченнями у змові, пов'язаній з його діяльність в Україні.

      Спецпрокурор Роберт Мюллер висунув проти Манафорта два звинувачення у змові, пов'язаними з його лобістської діяльністю для проросійських політичних діячів в Україні, повідомляє The New York Times.

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      За цими статтями Манафорту загрожувало до 10 років в'язниці. Манафорта вже засудили за шахрайство в податковій і банківській сферах до майже 4 роки в'язниці. Загалом Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.

      Суддя Емі Берман Джексон Федерального окружного суду у Вашингтоні засудила Манафорта через скоєння ним низки злочинів. Серед них – відмивання грошей, перешкоджання правосуддю, неповідомлення про лобістську роботу, яка принесла йому десятки мільйонів доларів протягом понад  десяти років.

      Важко переоцінити кількість брехні та обсяг шахрайства, а також кількість грошей,
      – зазначила вона. 

      У середині лютого суд округу Колумбія визнав, що Манафорт порушив умови угоди з прокурором. Відповідно до висновків, він цілеспрямовано брехав у трьох випадках з п'яти, які розглядають в рамках процесу.

      Раніше суд присяжних у Вірджинії визнав Манафорта винним за 8 з 18 пунктами щодо шахрайства з податками, ще за десятьма пунктами присяжним не вдалося досягти згоди. Щоправда, Манафорт пішов на угоду зі слідством в суді столичного округу Колумбія, визнавши себе винним за двома звинуваченнями – у змові та спробі впливати на свідків у його справі. Частиною угоди було співробітництво з офісом спецпрокурора Роберта Мюллера, проте Мюллер заявив, що Манафорт порушив домовленості та брехав під присягою.

      Хто такий Пол Манафорт?Це американський юрист, лобіст і політичний консультант. Він був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Перебував під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорту закидають шахрайство з банками та урядом, а також несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, передусім з оточення екс-президента Януковича.

      СПРАВА ПОЛА МАНАФОРТА: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
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      Теги: Пол Манафорт Новини політики Новини США
      Джерело: 24 Канал
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