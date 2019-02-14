Суд США визнав, що Манафорт навмисно брехав слідству

Таким чином суд округу Колумбія наголосив, що екс-керівник передвиборного штабу Дональда Трампа порушив умови угоди з прокурором.

Телеканал CNN повідомив, що за висновком судді Манафорт цілеспрямовано робив оманливі заяви у трьох випадках з п'яти, які розглядаються в рамках процесу.

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Зокрема, Манафорт, згідно з висновками судді Джексон, брехав співробітникам ФБР, офісу спецпрокурора Роберта Мюллера і членам великого журі про контакти зі своїм діловим партнером Костянтином Килимником. Водночас суд не визнав переконливими докази того, що колишній керівник передвиборного штабу Трампа робив хибні заяви щодо своїх контактів з адміністрацією США.

Раніше суд у Вашингтоні призначив винесення вироку колишньому керівнику передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту на 13 березня 2019 року. Спецпрокурор Роберт Мюллер звинувачує Манафорта у порушенні угоди зі слідством. Прокурор впевнений, що дії Манафорта можуть розглядатися як обтяжувальні обставини і привести до висунення проти нього нових звинувачень, зокрема у створенні перешкод правосуддю.

Порушення угоди з апаратом спецпрокурора, на яке раніше погодився Манафорт, може також призвести до того, що буде відновлено судове провадження у другій справі – у суді Олександрії (штат Вірджинія), де журі присяжних змогло визнати підсудного винним тільки у 8 з 18 пунктів звинувачення. Наразі оголошення вироку Манафорту у суді Олександрії, яке повинно було відбутися 8 лютого, відкладено на невизначений термін.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.