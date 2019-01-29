Суд відклав оголошення вироку Манафорту на невизначений термін

Оголошення вироку колишньому керівнику передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту в суді Олександрії, штат Вірджинія, яке повинно було відбутися 8 лютого, відкладено на невизначений термін.

Про це повідомив телеканал CNBC.

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Згідно з постановою, причина полягає в тому, що одночасно справа проти Манафорта розглядається також у суді Вашингтона.

Оскільки рішення, яке буде винесено щодо обвинуваченого в окрузі Колумбія, може мати певні наслідки для винесення вироку у цій справі, було б розсудливо і розумно відкласти оголошення вироку у цій справі до тих пір, поки не буде завершено процес в окрузі Колумбія,

– заявив суддя.

Раніше суд у Вашингтоні переніс слухання у справі колишнього керівника передвиборного штабу Трампа з 25 січня на 4 лютого. У Вашингтоні Манафорту інкримінуються "змову проти США", відмивання більш ніж 30 мільйонів, неправдиві показання, та робота в якості незареєстрованого іноземного агента. Прокуратура раніше повідомила, що Манафорт визнав себе винним в злочинній змові проти США і змові з метою перешкоджати правосуддю.

В Олександрії оголошення вироку повинно було відбутися 8 лютого. Вісім пунктів, за якими журі присяжних визнало Манафорта винним, стосуються водночас і порушень податкового та банківського законодавства і приховування закордонних банківських рахунків.

Нагадаємо, американського політконсультанта Пола Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення. Мовиться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. Йому загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив, що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.