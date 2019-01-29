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      Суд отложил оглашение приговора Манафорту на неопределенный срок

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      Пол Манафорт
      Пол Манафорт / Фото из открытых источников

      Оглашение приговора бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту в суде Александрии, штат Вирджиния, которое должно было состояться 8 февраля, отложено на неопределенный срок.

      Об этом сообщил телеканал CNBC.

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      Согласно постановлению, причина заключается в том, что одновременно дело против Манафорта рассматривается также в суде Вашингтона.

      Поскольку решение, которое будет вынесено в отношении обвиняемого в округе Колумбия, может иметь определенные последствия для вынесения приговора по этому делу, было бы благоразумно отложить оглашение приговора по этому делу до тех пор, пока не будет завершен суд в округе Колумбия,
      – заявил судья.

      Ранее суд в Вашингтоне перенес слушания по делу бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа с 25 января на 4 февраля. В Вашингтоне Манафорту инкриминируются "заговор против США", отмывание более чем 30 миллионов долларов, ложные показания, и работа в качестве незарегистрированного иностранного агента. Прокуратура ранее сообщила, что Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре против США и заговоре с целью препятствовать правосудию.

      В Александрии объявления приговора должно было состояться 8 февраля. Восемь пунктов, по которым жюри присяжных признало Манафорта виновным, касающиеся одновременно и нарушений налогового и банковского законодательства и сокрытие иностранных банковских счетов.

      Напомним, американского политконсультанта Пола Манафорта признали виновным в восьми из 18 пунктов обвинения. Говорится о финансовых махинациях, уклонение от уплаты налогов и отмывания средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Трампа заработал в Украине в качестве политического консультанта 60 миллионов долларов.

      Кто такой Пол Манафорт?Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

      Теги: Новости США Пол Манафорт Новости политики
      Источник: 24 Канал
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