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      Суд США признал, что Манафорт намеренно лгал следствию

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      Пол Манафорт
      Пол Манафорт / 24 Канал

      Таким образом суд округа Колумбия подчеркнул, что экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа нарушил условия соглашения с прокурором.

      Телеканал CNN сообщил, что по заключению судьи Манафорт целенаправленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти, которые рассматриваются в рамках процесса.

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      В частности, Манафорт, согласно выводам судьи Джексон, врал сотрудникам ФБР, офиса спецпрокурора Роберта Мюллера и членам большого жюри о контактах со своим деловым партнером Константином Килимником. В то же время суд не признал убедительными доказательства того, что бывший руководитель предвыборного штаба Трампа делал ложные заявления о контактах с администрацией США.

      Ранее суд в Вашингтоне назначил вынесение приговора бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту на 13 марта 2019 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет Манафорта в нарушении соглашения со следствием. Прокурор уверен, что действиях Манафорта могут рассматриваться отягочающие обстоятельства которые могут привести к выдвижению против него новых обвинений, в частности в создании препятствий правосудию.

      Нарушение соглашения с аппаратом спецпрокурора, на которое ранее согласился Манафорт, может также привести к тому, что будет восстановлено судебное разбирательство по второму делу – в суде Александрии (штат Вирджиния), где жюри присяжных смогло признать подсудимого виновным только в 8 из 18 пунктов обвинения. Сейчас оглашения приговора Манафорту в суде Александрии, которое должно было состояться 8 февраля, отложено на неопределенный срок.

      Кто такой Пол Манафорт?Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

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      Теги: Новости политики Новости США Пол Манафорт
      Источник: 24 Канал
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