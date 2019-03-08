Суд у США ухвалив рішення щодо Манафорта: екс-радник Януковича проведе у в'язниці майже 4 роки

Федеральний суд у США оголосив вирок колишньому політтехнологу "Партії регіонів" і керівнику виборчої кампанії Дональда Трампа – Полу Манафорту. Відтак, за ухиляння від сплати податків і банківські махінації він проведе 47 місяців у в’язниці.

Як заявив головуючий суддя Елліс, висловленні державним обвинуваченням побажання щодо терміну покарання для Манафорта є "надмірними". Крім того, за його словами, Пол Манафорт був частиною "багатьох хороших речей", є "щедрою людиною" та в інших аспектах "прожив бездоганне життя".

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NEW: Judge Ellis says that the sentencing guidelines are "excessive" and he says that Paul Manafort was involved in "lots of good things" he says Manafort is "a generous person." He says Manafort, "has lived an otherwise blameless life.”@GaryGrumbach reporting. https://t.co/XrNx4nNIMU — Tom Winter (@Tom_Winter) March 7, 2019

Водночас перед оголошенням вироку головуючий Елліс чітко заявив, що вирок Манафорту не є пов'язаним із розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання.

"Він тут не через будь-що пов'язане із будь-якою змовою з урядом Росії", – передає його слова журналіст Шимон Прокупец, що був присутнім у суді.

Judge tells the courtroom that Manafort is not being sentenced for anything related to the Special Counsel's investigation into Russian interference.



Ellis said "He is not before the court for anything having to do with colluding with the Russian government” — Shimon Prokupecz (@ShimonPro) March 7, 2019

Також суддя відзначав, що Манафорт не заслуговує на поблажливість за визнання відповідальності за свої дії. Річ у тім, що Манафорт не визнав відповідальність за дії, про які мовиться у слідстві Роберта Мюллера.

Judge rules Manafort does not get credit for acceptance of responsibility — Ken Dilanian (@KenDilanianNBC) March 7, 2019

Зокрема, у суді Манафорт попросив суддю виявити співчуття та заявив: "Сказати, що мене принижено, що я соромлюся – було би замало".

NEW: Paul Manafort speaks in court and asks Judge Ellis for his compassion.



He says, "to say I have been humiliated and shamed would be a gross understatement.”@CharlieGileNBC reporting. — Tom Winter (@Tom_Winter) March 7, 2019

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Суддя Елліс ще заявляв, що погодився із аргументом захисту Манафорта, що спеціальний прокурор Мюллер вийшов за межі мандату передбаченого для слідства щодо втручання Росії.

Judge Ellis addresses Paul Manafort's complaints about special counsel going outside mandate of Russian collusion: "I faced that issue at the beginning of the case... I concluded that it was legitimate." https://t.co/t9DnblMicy — Rachel Weiner (@rachelweinerwp) March 7, 2019

Наступного тижня, 13 березня, на Манафорта чекає вирок в іншій судовій справі – щодо змови та тиску на свідків. 1 квітня йому має виповнитися 70 років.

У середині лютого суд округу Колумбія визнав, що Манафорт порушив умови угоди з прокурором. Відповідно до висновків, він цілеспрямовано робив оманливі заяви у трьох випадках з п'яти, які розглядають в рамках процесу.

Раніше суд присяжних у Віргінії визнав Манафорта винним за 8 з 18 пунктами щодо шахрайства з податками, ще за десяти пунктах присяжним не вдалося досягти згоди. Щоправда, Манафорт пішов на угоду зі слідством в суді столичного округу Колумбія, визнавши себе винним за двома звинуваченнями – у змові і спробі впливати на свідків у його справі. Частиною угоди було співробітництво з офісом спецпрокурора Роберта Мюллера, проте Мюллер заявив, що Манафорт порушив домовленості і брехав під присягою.

Хто такий Пол Манафорт? Це американський юрист, лобіст і політичний консультант. Він був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Перебував під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



У чому його підозрюють? Манафорту закидають шахрайство з банками та урядом, а також несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, передусім з оточення екс-президента Януковича.