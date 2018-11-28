Манафорт зустрічався з Ассанжем у посольстві Еквадору в Лондоні, – The Guardian

Екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт зустрічався із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем у 2013-му, 2015-му і 2016-му році у посольстві Еквадору в Лондоні,

Про це повідомило видання The Guardian.

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На думку американських спецслужб ресурс WikiLeaks причетний до спроб вплинути на президентські вибори в США у 2016 році.

Зазначається, що перед виборами на сайті з'явилися тисячі листів Національного комітету Демократичної партії США, в яких містилася інформація, що дискредитувала Хілларі Клінтон.

Манафорт, зустрічався з Ассанжем у березні 2016 року в посольстві Еквадору в Лондоні. Там Ассанж перебуває, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, яка пред'явила йому звинувачення у зґвалтуванні. Тема розмов Манафорта і Ассанжа на цій зустрічі невідома, однак візит може зацікавити спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує справу про втручанні в американські вибори.

Манафорт заперечив, що зустрічався з Ассанжем. Екс-радник Трампа наразі перебуває під арештом за низкою звинувачень, які були висунуті за підсумками розслідування Мюллера.

Нагадаємо, американського політконсультанта Пола Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення. Йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. Йому загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.



Додамо, що всередині листопада стало відомо, що влада США висунула звинувачення на адресу Ассанжа.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.