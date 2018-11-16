США готуються пред'явити звинувачення Ассанжу, – ЗМІ

Американський мін'юст готується пред'явити звинувачення засновнику сайту WikiLeaks Джуліану Ассанжу і розраховує, що його можна буде судити в США.

Про це повідомило видання Wall Street Journal.

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Зазначається, що протягом останніх років прокурори обговорювали звинувачення, які вони потенційно можуть пред'явити Ассанжу. Адвокат засновника WikiLeaks Баррі Поллак заявив, що у нього немає відомостей про роботу прокурорів.

Переслідування кого б то не було за публікацію правдивої інформації може стати жахливим і небезпечним прецедентом,

– сказав він.

У жовтні Ассанж заявив, що готовий здатися британській владі, якщо отримає від них письмову гарантію того, що його не екстрадують.

Нагадаємо, що генеральний прокурор країни Ініго Сальвадор заявив, що Джуліан Ассанж зможе залишатися у посольстві Еквадору в Лондоні лише за умов дотримання ним низки правил.