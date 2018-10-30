У Еквадорі озвучили умови перебування Ассанжа у посольстві країни в Лондоні

Генеральний прокурор країни Ініго Сальвадор заявив, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж зможе залишатися у посольстві Еквадору в Лондоні лише за умов дотримання ним низки правил.

Про це повідомило видання The Guadian.

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Якщо пан Ассанж має бажання залишитися і при цьому дотримуватиметься правил, він може залишитись у посольстві так довго, як захоче,

– заявив генпрокурор.

Він також наголосив, що проживання Ассанжа вже обійшлося країні в шість мільйонів доларів.

Нагадаємо, що раніше в уряді Еквадора заявили, що не планують звертатися до уряду Великобританії від імені засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа для обговорення ситуації, що стосується його перебування в посольстві у Лондоні.



Посольство Еквадору в Лондоні вимагає, щоб засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж, який проживає на їх території, дотримувався чистоти, дбав про свого кота і не говорив на теми, які можуть нашкодити дипломатичним інтересам Еквадору.



Також у Ассанжа вже понад півроку немає доступу до інтернету, а його спілкування з зовнішнім світом обмежено візитами адвокатів і нечисленними виходами до преси з балкона посольства.

Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи та матеріали, які викривають багатьох світових лідерів.



У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні і звернулися до Великобританії з вимогою про екстрадицію.



У 2012 році британський суд ухвалив рішення про арешт і видачу Ассанжа Стокгольму. Відтоді засновник WikiLeaks переховується у будівлі посольства Еквадору у Лондоні.



На переконання самого Ассанжа, Швеція має намір видати його США, де йому через публікацію в WikiLeaks секретних документів загрожує довічне ув'язнення.