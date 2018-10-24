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      Еквадор не виступатиме посередником між Ассанжем і британською владою

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      Джуліан Ассанж
      Джуліан Ассанж / 24 Канал

      Уряд Еквадора не планує звертатися до уряду Великобританії від імені засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа для обговорення ситуації, що стосується його перебування в посольстві у Лондоні.

      Про це повідомило видання The New York Times.

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      Еквадор не зобов'язаний робити які-небудь подальші кроки. Ми не адвокати пана Ассанжа і не представники британського уряду. Це питання, яке має бути вирішене Ассанжем і Великобританією,
      – заявив міністр МЗС країни Хосе Валенсія.

      За словами глави міністерства закордонних справ, єдиним обов'язком Еквадору є турбота про самопочуття Ассанжа.

      Минулого тижня Ассанж подав до суду на уряд Еквадору за порушення своїх основних прав та свобод. Адвокати засновника WikiLeaks оскаржують законність обмежень, накладених на нього під час його перебування у посольстві Еквадору в Лондоні.

      Нагадаємо, посольство Еквадору в Лондоні вимагає, щоб засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж, який проживає на їх території, дотримувався чистоти, дбав про свого кота і не говорив на теми, які можуть нашкодити дипломатичним інтересам Еквадору.

      Також у Ассанжа вже понад півроку немає доступу до інтернету, а його спілкування з зовнішнім світом обмежено візитами адвокатів і нечисленними виходами до преси з балкона посольства.

      Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи та матеріали, які викривають багатьох світових лідерів.

      У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні і звернулися до Великобританії з вимогою про екстрадицію.

      У 2012 році британський суд ухвалив рішення про арешт і видачу Ассанжа Стокгольму. Відтоді засновник WikiLeaks переховується у будівлі посольства Еквадору у Лондоні.

      На переконання самого Ассанжа, Швеція має намір видати його США, де йому через публікацію в WikiLeaks секретних документів загрожує довічне ув'язнення.

      Теги: Новини політики Джуліан Ассанж Еквадор
      Джерело: 24 Канал
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