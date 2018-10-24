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      Эквадор не будет выступать посредником между Ассанжем и британскими властями

      28 Читати новину українською
      Джулиан Ассанж
      Джулиан Ассанж / 24 Канал

      Правительство Эквадора не планирует обращаться к правительству Великобритании от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для обсуждения ситуации, касающейся его пребывания в посольстве в Лондоне.

      Об этом сообщило издание The New York Times.

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      Эквадор не обязан делать какие-либо дальнейшие шаги. Мы не адвокаты господина Ассанжа и не представители британского правительства. Это вопрос, который должен быть решен Ассанжем и Великобританией,
      – заявил министр МИД страны Хосе Валенсия.

      По словам главы министерства иностранных дел, единственной обязанностью Эквадора является забота о самочувствии Ассанжа.

      На прошлой неделе Ассанж подал в суд на правительство Эквадора за нарушение своих основных прав и свобод. Адвокаты основателя WikiLeaks оспаривают законность ограничений, наложенных на него во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.

      Напомним, посольство Эквадора в Лондоне требует, чтобы основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, который проживает на их территории, придерживался чистоты, заботился о своем кота и не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора.

      Также у Ассанжа уже более полугода нет доступа к интернету, а его общение с внешним миром ограничено визитами адвокатов и немногочисленными выходами к прессе с балкона посольства.

      Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, который основал в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, которые разоблачают многих мировых лидеров.

      В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.

      В 2012 году британский суд принял решение об аресте и выдаче Ассанжа Стокгольму. С тех пор основатель WikiLeaks скрывается в здании посольства Эквадора в Лондоне.

      По мнению самого Ассанжа, Швеция намерена выдать его США, где ему из-за публикации в WikiLeaks секретных документов грозит пожизненное заключение.

      Теги: Новости политики Джулиан Ассанж Эквадор
      Источник: 24 Канал
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