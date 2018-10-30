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      В Эквадоре озвучили условия пребывания Ассанжа в посольстве страны в Лондоне

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      Джулиан Ассанж
      Джулиан Ассанж / Фото из открытых источников

      Генеральный прокурор страны Иниго Сальвадор заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сможет оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне только при соблюдении им ряда правил.

      Об этом сообщило издание The Guadian.

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      Если господин Ассанж желает остаться и при этом будет придерживаться правил, он может остаться в посольстве так долго, как захочет,
      – заявил генпрокурор.

      Он также отметил, что проживание Ассанжа уже обошлось стране в шесть миллионов долларов.

      Напомним, что ранее в правительстве Эквадора заявили, что не планируют обращаться к правительству Великобритании от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для обсуждения ситуации, касающейся его пребывания в посольстве в Лондоне.

      Посольство Эквадора в Лондоне требует, чтобы основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, который проживает на их территории, придерживался чистоты, заботился о своем кота и не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора.

      Также у Ассанжа уже более полугода нет доступа к интернету, а его общение с внешним миром ограничено визитами адвокатов и немногочисленными выходами к прессе с балкона посольства.

      Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, который основал в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, которые разоблачают многих мировых лидеров.

      В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.

      В 2012 году британский суд принял решение об аресте и выдаче Ассанжа Стокгольму. С тех пор основатель WikiLeaks скрывается в здании посольства Эквадора в Лондоне.

      По мнению самого Ассанжа, Швеция намерена выдать его США, где ему из-за публикации в WikiLeaks секретных документов грозит пожизненное заключение.

      Теги: Джулиан Ассанж Великобритания Эквадор
      Источник: 24 Канал
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